Seçime "darbe" diyen Soylu'ya Şahan Gökbakar'dan yanıt: Biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik

Şahan Gökbakar, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için 'siyasi darbe girişimi' ifadelerini kullanan Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Seçime "darbe" diyen Soylu'ya Şahan Gökbakar'dan yanıt: Biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik

Komedyen Şahan Gökbakar, Fatih’teki İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda konuşan ve 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için 'siyasi darbe girişimi' ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ı 15 Temmuz ile karşılaştırdı: 'Siyasi darbe girişimi'Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ı 15 Temmuz ile karşılaştırdı: 'Siyasi darbe girişimi'Seçim

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim diye biliyorduk ama darbe miymiş 14 Mayıs... Ooovvv... Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun."

Etiketler
Süleyman Soylu Şahan Gökbakar seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları
İddia: Hükümet, Öcalan ile 28 Mart'ta görüştü İddia: Hükümet, Öcalan ile 28 Mart'ta görüştü
Kılıçdaroğlu: Söz verdim; hiçbir yabancıya ev satılmayacak! Kılıçdaroğlu: Hiçbir yabancıya ev satılmayacak!
Saç beyazlamasını ve kepekleri önlüyor! Bitkisel yağ.. İbn-i Sina'nın reçetesi Saç beyazlamasını ve kepekleri önlüyor! Bitkisel yağ.. İbn-i Sina'nın reçetesi
Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi! Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!
'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu 'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu En huysuz 3 burç belli oldu
Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor