Seçime "darbe" diyen Soylu'ya Şahan Gökbakar'dan yanıt: Biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik

Komedyen Şahan Gökbakar, Fatih’teki İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda konuşan ve 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için 'siyasi darbe girişimi' ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim diye biliyorduk ama darbe miymiş 14 Mayıs... Ooovvv... Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun."