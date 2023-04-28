İddia: Hükümet, Öcalan ile 28 Mart'ta görüştü

İktidarın, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşülmesi için heyet gönderdiği iddialarıyla ilgili gazeteci Murat Ağırel tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de Haber Masası programına katılan Ağırel, üst düzey bürokratlarla Öcalan arasındaki görüşmenin 28 Mart'ta gerçekleştiğini öne sürdü.

Ağırel, “Bu görüşmeyi soracağınız kaynaklar kısıtlı. İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar. Daha önce erzak göndermişler. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Basına yansıyan basında dile getirilen konu bazı tekliflerin yapıldığı, bu tekliflerin kabul görmediği yönünde. Bunu sorduğumda bu minvalde görüşme dediler" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ 'KAYNAKLARIM DOĞRULADI' DEMİŞTİ

İmralı’ya heyet gönderildiği iddiası ilk olarak gazeteci Amed Dicle tarafından gündeme getirilmişti. Dicle, 13 Nisan’da Yeni Yaşam Gazetesi’ne verdiği röportajda, “AKP bu 2023 seçimlerinde bile Kürtlerin, HDP’li seçmenlerin desteğini almak için Sayın Abdullah Öcalan’a çeşitli heyetler gönderdi. Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme oldu ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı, disiplin cezası verildi. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi” demişti. Dicle, Abdullah Öcalan’ın bu görüşmelerde "Dışarıda bir hareket, bir parti var. Onlarla görüşün, onlar kendi kararlarını verirler” dediğini ileri sürmüştü.

7 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bu haberi alıntılayarak, “Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” demiş, ardından Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı” ifadesini kullanmıştı.

Demirtaş, bugün Cumhuriyet'e verdiği demeçte, “Öcalan, ailesi ve avukatlarıyla iki yıldan uzun süredir görüştürülmüyor. Demek ki Erdoğan, Öcalan’dan istediği şeyi alamadı ve bu nedenle onun dış dünyayla temasını engelliyor. Bu iddiayı dile getiren gazeteci Amed Dicle, emin olmasaydı söylemezdi. Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı. İmralı’da sonuç alamayınca sahada Kürtlere baskıyı artırıp HÜDA PAR’ı yedeklemeyi tercih ettiler" dedi.