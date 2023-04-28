İddia: Hükümet, Öcalan ile 28 Mart'ta görüştü

Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiği iddialarıyla ilgili konuşan Murat Ağırel, görüşmenin 28 Mart'ta gerçekleştiğini öne sürdü.

İddia: Hükümet, Öcalan ile 28 Mart'ta görüştü

İktidarın, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşülmesi için heyet gönderdiği iddialarıyla ilgili gazeteci Murat Ağırel tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de Haber Masası programına katılan Ağırel, üst düzey bürokratlarla Öcalan arasındaki görüşmenin 28 Mart'ta gerçekleştiğini öne sürdü.

Ağırel, “Bu görüşmeyi soracağınız kaynaklar kısıtlı. İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar. Daha önce erzak göndermişler. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Basına yansıyan basında dile getirilen konu bazı tekliflerin yapıldığı, bu tekliflerin kabul görmediği yönünde. Bunu sorduğumda bu minvalde görüşme dediler" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ 'KAYNAKLARIM DOĞRULADI' DEMİŞTİ

İmralı’ya heyet gönderildiği iddiası ilk olarak gazeteci Amed Dicle tarafından gündeme getirilmişti. Dicle, 13 Nisan’da Yeni Yaşam Gazetesi’ne verdiği röportajda, “AKP bu 2023 seçimlerinde bile Kürtlerin, HDP’li seçmenlerin desteğini almak için Sayın Abdullah Öcalan’a çeşitli heyetler gönderdi. Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme oldu ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı, disiplin cezası verildi. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi” demişti. Dicle, Abdullah Öcalan’ın bu görüşmelerde "Dışarıda bir hareket, bir parti var. Onlarla görüşün, onlar kendi kararlarını verirler” dediğini ileri sürmüştü.

7 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bu haberi alıntılayarak, “Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” demiş, ardından Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı” ifadesini kullanmıştı. 

Demirtaş, bugün Cumhuriyet'e verdiği demeçte, “Öcalan, ailesi ve avukatlarıyla iki yıldan uzun süredir görüştürülmüyor. Demek ki Erdoğan, Öcalan’dan istediği şeyi alamadı ve bu nedenle onun dış dünyayla temasını engelliyor.  Bu iddiayı dile getiren gazeteci Amed Dicle, emin olmasaydı söylemezdi. Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı. İmralı’da sonuç alamayınca sahada Kürtlere baskıyı artırıp HÜDA PAR’ı yedeklemeyi tercih ettiler" dedi. 

Etiketler
Abdullah Öcalan AKP Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları
Cumhur İttifakı'nda bayrak tartışması... HÜDA PAR'dan AKP ve MHP'den gelen eleştirilere yanıt: Sermayeleri ırkçılık olan kesimler, ellerine malzeme geçirdiler HÜDA PAR'dan eleştirilere yanıt: Sermayeleri ırkçılık olan kesimler ellerine malzeme geçirdi
Ekrem İmamoğlu: Horonun kralını oynamaya geliyoruz Ekrem İmamoğlu: Horonun kralını oynamaya geliyoruz
Süleyman Soylu'nun ardından Mehmet Metiner: AKP'li eski vekil de seçimi darbeyle bir tuttu Soylu'nun ardından Metiner: AKP'li eski vekil de seçimi darbeyle bir tuttu
Saç beyazlamasını ve kepekleri önlüyor! Bitkisel yağ.. İbn-i Sina'nın reçetesi Saç beyazlamasını ve kepekleri önlüyor! Bitkisel yağ.. İbn-i Sina'nın reçetesi
Soylu’ya soru sormaya kalktım, başıma neler geldi? "14 Mayıs seçimleri darbe mi?" sorusuna yanıt verdi "14 Mayıs seçimleri darbe mi?" sorusuna ne yanıt verdi
Kimlikle gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İki ülke Avrupa'da yer alıyor Kimlikle gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İki ülke Avrupa'da yer alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi! Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!
'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu 'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu En huysuz 3 burç belli oldu
Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor