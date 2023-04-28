Cumhur İttifakı'nda bayrak tartışması... HÜDA PAR'dan AKP ve MHP'den gelen eleştirilere yanıt: Sermayeleri ırkçılık olan kesimler, ellerine malzeme geçirdiler

Hizbullah’ın yasal uzantısı olmakla anılan HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’ndaki varlığı tartışılmaya devam ediliyor.

Siyaset kulislerinde, İttifak içindeki MHP ve BBP ile AKP’li bazı vekillerin HÜDA PAR’ın varlığından rahatsız olduğu konuşuluyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk bayrağı. Birileri ısrarla Kürt'e 'bu senin bayrağın değil' diyor. Niçin buna Türk bayrağı diyorsunuz? Tartışılması gereken zemin bu değil mi?” sözleriyle, ittifak içinde tartışma daha da alevlendi.

AKP’nin önemli isimlerinden Tuğrul Türkeş, yaptığı açıklamada “Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR’DAN YANIT: SADECE SERMAYELERİ IRKÇILIK OLAN KESİMLER ELLERİNE MALZEME GEÇİRDİ

Bekir Tank, HÜDA PAR’ın yayın organı Doğru Haber’deki köşesinde partisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Tank, Zekeriya Yapıcıoğlu’na gelen yanıtların karalama ve linç dalgasına döndüğünü kaydetti. Bekir Tank, yazısında şu satırları kaleme aldı:

“Müslümanlara yönelik yapılan bu ve benzeri ithamlar yeni olmadığı gibi, toplumda bir karşılığının olduğu da yoktur. Sadece sermayeleri ırkçılık olan kesimler, ellerine bir malzeme geçirmiş olmanın yanı sıra, bir de ırkçılıkla iğfal ettikleri insanlara bir süre daha tahakküm etme şansını yakalamış oluyorlar.

Bana sorarsanız, Türk Cumhuriyeti demekle Türkiye Cumhuriyeti demek arasında bir fark olmadığı gibi, Türk Bayrağı demekle Türkiye bayrağı demek arasında özde bir fark yoktur. Kaldı ki, tarihte olduğu gibi günümüzde de bir milletin adı ile anılan onlarca devlet vardır. Yani dememiz o ki, bir ülkenin ve-veya bir bayrağın bir millet adına olmasında ve bir millet adına anılmasında bir sorun yoktur.

Sorun olan şudur: Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin hâkim milleti diğer milletlere baskı, inkâr ve asimilasyon aracına dönüştürmeleri, vatandaşlar arasında bölücülük yapmaları ve tahakkümlerini oluşturdukları bu kontrollü ötekileştirmeler ve düşmanlıklar üzerinden sürdürmeleridir. Çünkü Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra Kürtlere yönelik yönelik uygulanan inkâr, imha asimilasyon politikaları Türklük adına yapılageldi. Oysa Türklerin yüz yıl öncesine kadarki tarihlerine baktığımızda, ırkçı olmadıklarını görüyoruz.

Bana göre, Türkler tarihte ırkçı değildiler ve Cumhuriyetten sonra da bütün dayatmalara rağmen kitle olarak ırkçılıktan uzak durmayı başarabildiler. Ancak azgın azınlığın kendi tahakkümünü kalıcı hale getirmek için onlara yaşattığı travmayı hala atlatamadıkları ve rejimin inkâr politikalarına hakkıyla ve layıkıyla karşı çıkmadıkları, çıkamadıkları da bir gerçektir.”