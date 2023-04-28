Bahçeli fotoğraf vermek istemedi: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcoğlu, Akkuyu töreninde yer almadı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış törenine, AKP listelerinden giren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'nun yer almaması dikkati çekti. Bunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yapıcıoğlu'yla fotoğraf vermek istememesinin etken olduğu ileri sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan saha çalışması raporuna. Özellikle Karadeniz'den Trabzon, Samsun gibi illerden milletvekili adayı olan isimler, gittikleri her yerde ‘Hizbullah'la neden ittifak yaptınız?’ sorusuyla muhatap olduklarını, Gaffar Okkan'ın şehit edilmesiyle ilgili HÜDA PAR üzerinden yapılan tartışmaların seçmenler tarafından kendilerine de iletildiğini söylediler. Bunu da Erdoğan'a ilettiler.

Bu bilgiler ışığında AKP Genel Merkezi'nin HÜDA PAR'a ‘görünür olmayın’ talimatı gittiği ifade edildi. Hatta; tüm açılışlara katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'nun Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt transferi yapılan törene katılmaması da dikkat çekti. Bunda da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yapıcıoğlu'yla fotoğraf vermek istememesinin etken olduğu ileri sürüldü. “