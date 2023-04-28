Altılı Masa'nın seçim güvenliği çalışmaları: '14 Mayıs'a hazırız'

6’lı masanın seçim güvenliği komisyonunda yer alan CHP’li Salıcı, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarını Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'a anlattı. Partinin daha önce gündeme gelen sandık görevlisi eksiklerini tamamladıklarını söyleyen Salıcı, “Bunun yanında büyükşehirlerde bir okulda çok sayıda sandık oluyor. Bizim bu nedenle mutlaka her okulda bir iletişim sorumlumuz olacak. Yani genel merkeze seçim sonuçlarını ileten il başkanlıklarından önce, her okulda da bir görevli il merkezlerine sonuçları iletmiş olacak. Gün boyu görev yapan avukatlarımız hem oy kullanma hem de sayım esnasında ortaya çıkabilecek itirazlara hukuki açıdan destek verecek” dedi.

Bu konuda ittifak partileriyle işbirliği yaptıklarını da söyleyen Salıcı, “Sandık sorumlularını belirlerken de hem ittifak partileriyle hem de gönüllü kuruluşlar ve STK’lerle işbirliği yaptık. Yani 6 partinin işbirliğinin ötesine geçtik. Seçim günü için doğuda da batıda da hazırız. Artan parti üye sayımızı da sandık güvenliği için değerlendirdik. Hem güvenliği sağlayacağız hem de vekil çıkartmadığımız illerde durumu değiştireceğiz” diye konuştu.

Parti örgütleri de özellikle deprem bölgesine ulaşım sıkıntısı nedeniyle seçimin ilk turda bitirilmesinin önemine vurgu yaptı.

‘KOLAYLIK SAĞLANMALI’

Deprem bölgesinden göç eden ve kaydını aldırmayan seçmenlere değinen Salıcı, partilerin seçim günü deprem bölgesine ulaşım imkânı sağlayacağını anımsattı. Salıcı, “Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bunun yanında devlet olanaklarının ve özellikle demiryollarının da bu konuda kolaylaştırıcı olması lazım. Mesela Mersin’den İskenderun’a olan demiryolunda devlet kolaylaştırıcı olmalı” çağrısını yaptı.

‘İLK TURDA BİTİRECEĞİZ’

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ise seçim günü depremzedeleri deprem bölgesine getirmek için kayıtlar oluşturduklarını belirtti. Tiryaki, “Bu işi ilk turda bitireceğiz. Bizde kayıt oluşturanların gelmesi için her türlü organizasyonu yapıyoruz” dedi.