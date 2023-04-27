İzmir’deki büyük site yangını 7 saatin ardından kontrol altına alındı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dairelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İzmir’deki büyük site yangını 7 saatin ardından kontrol altına alındı

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi’nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi’nin 3. blokunda meydana geldi. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı.

Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOYER'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Narlıdere’de çıkan yangın nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i telefonla aradı. Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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