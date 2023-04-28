Ekrem İmamoğlu: Horonun kralını oynamaya geliyoruz

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlarla bir araya geldi.

Giresun'da Kemal Kılıçdaroğlu öncesinde kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu; "Horon tek oynanır mı? Ekiple oynanır. Birisi çıkmış diyor yıllardır; 'Tek başıma oynayacağım horonu.' Ondan zevk alınır mı? Biz bir halka dizsek o halkaya girmeyen kalır mı? 13. Cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Bu horon başka horon. Başka yerde halay... Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor" ifadeleriyle AKP iktidarının 22 yıllık yönetimini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm yetkileri elinde toplamaya çalışmasını eleştirdi.

İmamoğlu Giresunlulara; "Anlaştık değil mi; horon tek başına oynanmaz ekiple oynanır. Bizim güçlü bir ekibimiz var. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu horona eşlik etmeye bu ekibe katılmaya var mıyız?" ifadeleriyle seslendi.

"BİZ DEVLETİN VE MİLLETİN AHLAKINI TAŞIYORUZ"

Giresun'un kalkınamadığını ve iktidarın buradaki kaynakları halka aktarmadığını vurgulayan Ekrem İmamoğlu; "Türkiye’deki ortalama kişi başı gelirin neredeyse yarısını alıyor Giresun. Giresun neden hakkını almayacak? Giresun 15 Mayıs’tan sonra hakkını alacak. Cennet vatanın vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız. Buranın fındığını dünyada nerede üretirsen üret kalitesini yakalayamaz. Burada fındığın dünya piyasasının üstünde olması lazım. 15 Mayıs’ta sonra beni daha sık göreceksiniz. Şu meydanlara Giresunluların problemlerini konuşmaya, çözümlerini bulmaya geleceğiz. Biz bunlar gibi o partiden bu partiden ayırt etmeyeceğiz. Giresun belediye başkanı hangi partiden bakmayız konuşur sorunları çözeriz. Çünkü biz devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz" dedi.

Şeffaf yönetim anlayışına sahip olacaklarını vurgulayan İmamoğlu; "86 Milyon insanımızın eşit olduğu bir Türkiye size vaat ediyoruz. Hiç adını anmamışlar, 21 sene şimdi çıkıp diyorlar ki; 'Karadeniz demiryolunu biz yapacağız, hadi oradan. Siz nerede rant var oradasınız; biz faydanın hayırlı işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz. Milletin tek kuruşuna zeval gelmeyecek, hepsine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem