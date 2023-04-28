Süleyman Soylu'nun ardından Mehmet Metiner: AKP'li eski vekil de seçimi darbeyle bir tuttu

GERÇEK GÜNDEM /

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs seçimleri konusunda, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir..." dedi.

AKP'Lİ MEHMET METİNER: TEK AMAÇLARI 15 TEMMUZ'DA BAŞARAMADIKLARINI 15 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİRMEK

Süleyman Soylu'nun demokrasinin en önemli aracı olan seçimlerin darbe olduğu yönünde endişelendiren açıklamalarının ardından AKP'li Eski Milletvekili Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in yazısı dikkat çekti. Metiner'in “Tek amaçları var, Erdoğan’ı devirmek; 15 Temmuz’da başaramadıklarını 14 Mayıs’ta gerçekleştirmek” ifadelerini kullandığı yazısı AKP iktidarının anti demokratik uygulamaları hakkında toplumun kaygılarını artırdı.

Metiner; "Gün, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyenlere karşı 15 Temmuz ruhuyla tekrar Reis’in arkasında hizalanma günüdür hiç kuşkusuz" sözleriyle seçimleri darbe ile benzetti.

AKP'li Mehmet Metiner yazısında, “300 milyar 'temiz para'nın kaynağı onlardan geliyor. Zannediyorlar ki aziz milletimiz farkında değil bu tezgâhın. Sanıyorlar ki millet kimin ne olduğunun farkında değil. Milletimizin makul çoğunluğu her şeyin farkında. Sadece sandığı bekliyor. Sesi çok çıkanlara bakmayın siz. Her seçimde bağırıp çağırırlar. Sosyal medya üzerinden seslerini yükseltirler. Sokaklarda avazı çıktığı kadar çığırırlar. Manipülatif anketlerden medet umarlar. Sonuçta sandıklara gömülürler. Çünkü makul çoğunluğun o derin ferasetine çarparlar. Bu seçimde de böyle olacak” ifadelerini kullandı.