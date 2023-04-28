Meral Akşener'den Bekir Bozdağ'a: Senin kadar FETÖ övücüsü görmedim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yurttaşlara seslendi. Akşener, "İYİ Parti’nin birinci parti çıkmasına az kalmış, bu üçkağıtçı düzenden kurtulmaya az kalmış” dedi.

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Meral Akşener'den Bekir Bozdağ'a: Senin kadar FETÖ övücüsü görmedim

GERÇEK GÜNDEM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.

Yurttaşlara seslenen Akşener, “Tarih yazmaya az kalmış, İYİ Parti’nin birinci parti çıkmasına az kalmış, bu üçkağıtçı düzenden kurtulmaya az kalmış” diyerek sözlerine başladı.

Akşener konuşmasının devamında, "Ya hırsıza 'Buyurun devam edin' diyeceksiniz ya da 'Dur' diyeceksiniz. Bir oy Kemal’e bir oy da Meral’e yani İYİ Parti’ye" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösteren Akşener, "Senin kadar FETÖ övücüsü görmedim" diye belirtti.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ya hırsıza 'Buyrun devam edin' diyeceksiniz ya da 'Dur' diyeceksiniz. Bunların hepsini 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Gençlerin, ‘Bu ülkede yaşayamam’ demediği bir Türkiye inşa edeceğiz. 

Sayın Bekir Bozdağ, biz (Millet İttifakı) kazanırsak ‘FETÖ kazanacak’ diyor. Yıllarca Meclis’te başkanlık yaptım. Senin kadar cıvık cıvık FETÖ övücüsü kimseyi görmedim. Bilmesem kandıracak.

Binali Yıldırım'a saygısı olan biriydim. Hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı anladım. Ama seçimin işgalci güç ile istiklal savaşı verenler arasında olduğunu söylüyor. Sen bize oy vereceklere nasıl işgalci dersin? 14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde darbe olacakmış. Hadi oradan. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan bunu konuşuyorsa...

Bu ülkenin insanları her bir evladı AK Parti'ye oy veren de dahil has evladıdır ama AK Parti paydaşlarının yöneticilerin yaptığı açıklamalar bu ülkeye yönelik çok büyük tehdittir.

Recep Bey açtırıyorsun kutuyu söyletiyorsun kötüyü. Sen terörle el ele kol kolasın. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kimse bu bayramda kurban alamayacak Recep Bey sen bunu düşün. Emeklilere söz Kurban Bayramı'nda gidip 15 bin liranızı alacaksınız."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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