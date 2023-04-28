Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ı 15 Temmuz ile karşılaştırdı: 'Siyasi darbe girişimi'

Fatih'te, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi ile 14 Mayıs seçimlerini kıyasladı. 

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Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ı 15 Temmuz ile karşılaştırdı: 'Siyasi darbe girişimi'

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs seçimleri konusunda, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir..." dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız olduğunu söyleyen Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin kolay bir seçim olmadığına işaret ederek, "Bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar, nereye dokunmuşsam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir" diye konuştu. 

Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ı 15 Temmuz ile karşılaştırdı: 'Siyasi darbe girişimi' - Resim : 1

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT

Soylu'nun paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Kendisi milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı S. Soylu bu ruh hali ile 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı seçimleri kaybedince “Muhalefetin darbe girişimi” diyerek polis ve jandarma güçleri ile muhalefet mensuplarını gözaltına aldırıp “darbeyi önledik” mi diyecek? S.Soylu, milli güvenlik tehdididir: @zaferpartisi @DrSinanOgan
@oz_vecdet @kilicdarogluk @vekilince @meral_aksener" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ı 15 Temmuz ile karşılaştırdı: 'Siyasi darbe girişimi' - Resim : 2

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Süleyman Soylu AKP 2023 seçim
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