Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirildi, Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı

Giresun'da "ortak kullanım alanı" gerekçesiyle Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartı kaldırıldı, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı.

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Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirildi, Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı

Giresun'da Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi için üst geçide asılan pankart, AKP'nin başvurusu üzerine kaldırılırken, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı. 

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AKP'nin başvurusu üzerine Kılıçdaroğlu'nun miting afişinin kaldırıldığını belirtti.

Saymaz, şunları kaydetti:

"Giresun’da bugün Kılıçdaroğlu mitingi için üstgeçite asılan pankart AK Parti’nin başvurusu üzerine 'ortak kullanılan kamuya açık alana asıldığı' gerekçesiyle kaldırıldı. Giresun’da aynı yoldaki başka üstgeçitlere asılan AK Parti ve Erdoğan pankartları ise yerli yerinde duruyor." 

Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirildi, Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı - Resim : 1

Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirildi, Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı - Resim : 2

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçim
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