Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirildi, Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı
Giresun'da "ortak kullanım alanı" gerekçesiyle Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartı kaldırıldı, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı.
Giresun'da Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi için üst geçide asılan pankart, AKP'nin başvurusu üzerine kaldırılırken, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AKP'nin başvurusu üzerine Kılıçdaroğlu'nun miting afişinin kaldırıldığını belirtti.
Saymaz, şunları kaydetti:
"Giresun’da bugün Kılıçdaroğlu mitingi için üstgeçite asılan pankart AK Parti’nin başvurusu üzerine 'ortak kullanılan kamuya açık alana asıldığı' gerekçesiyle kaldırıldı. Giresun’da aynı yoldaki başka üstgeçitlere asılan AK Parti ve Erdoğan pankartları ise yerli yerinde duruyor."
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