AKP'de HÜDA PAR krizi bitmiyor | Yapıcıoğlu'na tepki gösteren Türkeş: Herkes kimin ne olduğunu biliyor

Cumhur İttifakı'na dahil olarak AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR'lı isimler gündemdeki yerini koruyor. HÜDA PAR'ın ittifak içinde de rahatsızlık yarattığı biliniyor. AKP listelerinden seçime giren ve İstanbul'dan aday gösterilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun önceki gün katıldığı bir radyo yayınında, “Türk Bayrağı ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de, Türk Bayrağı” ifadeleri tepki çekmişti.

AKP Ankara Milletvekili adayı Tuğrul Türkeş ise Yapıcıoğlu'na şu sözlerle tepki göstermişti:

“Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de Hüda Par'dan ve onun başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim.”

TÜRKEŞ: TOPLUMDA BU YAPIYLA İLGİLİ CİDDİ MANADA RAHATSIZLIK VAR

İkisi de AKP'den milletvekili adayı olan isimlerin arasındaki gerginlik üzerine Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Tuğrul Türkeş'i aradığını söyledi.

Saymaz, Türkeş'in söylediklerini köşesinde aktardı:

“Toplumda bu yapıyla ilgili ciddi manada rahatsızlık var. Bunu birçok neden altında toplayabiliriz. Bayrağa saygısızlık diye algılayan var. Anayasa'nın değişmez diye bizim önemli bulduğumuz konularda beyanları var. Milletvekili andının tarihi geçmiş olduğu iddiası var. Böyle bir şey olmaz ki!

Hiçbir sözün tarihi geçmez. “Ta Platon ve Aristo'nun söylediği tekrar edilirken, cumhuriyet kurulurken ortaya konmuş bir yeminin tarihi nasıl geçebilir?” diyen var.

En önemlisi, siyasi fark gözetmeksizin kadınların tepkileri var.

Kadına karşı yaklaşımları, beyanları… Onların söylediğini tekrar etmem. Herkes kimin ne olduğunu biliyor.”

Türkeş'e milletvekili andının eskide kaldığına ilişkin Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözlerini hatırlattığını kaydeden Saymaz, Türkeş'in “Takvim yılına göre görüşler geride kaldıysa kendilerini nasıl Müslüman olarak tarif edip İslamiyet'in sözlerini tekrar ediyorlar? Bu tenakuz (çelişki) değil mi?” dediğini aktardı.

Partisinden tepki almadığını kaydeden Türkeş, “Teşekkür ve takdirin ötesinden bir şey duymadım. Toplumun hassasiyet noktalarında bir rahatlamaya ihtiyaç varmış, onu gördüm” dedi.

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