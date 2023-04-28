Sinan Oğan: Benim hiçbir şüphem yok ikinci tura kalacağız

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 17 gün kaldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, NTV'den Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle;

NEDEN ADAY OLDU?

"İkinci tura kalacak oranda oy alacağımı düşünüyorum. Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceği iddiasındayım. Çocukların okula, yatağa aç olarak gitmesini istemiyorum. Gençlerimiz yurt dışına rahat nefes almak için gitmesini istemiyorum. Ülkede adalet sistemi çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda. Biz bugün teknoloji yatırımlarını konuşmamız gerekirken, öyle şeyler konuşuluyor ki. Türk milletini ve Atatürkçüleri temsil etmek için de aday oldum."

İKİNCİ TURDA RAKİBİNİZ KİM OLUR?

"Sayın Erdoğan her zaman yenen taraf oldu. Sayın Erdoğan zorlasa da ben rakibimin Kılıçdaroğlu olduğunu tahmin ediyorum.

Asıl ana seçim 2-3 yıl sonra olacak. Kim kazanırsa kazansın ben de kazansam böyle olacak. Türkiye ekonomisi mevcut yapıyı kaldıracak durumda değil. Ben de parlamenter sistemden yanayım. Kazanırsam 5 yılda parlamenter sisteme geçilecek.

Net bir milyon normal artışın dışında oy var. 3 milyon insan deprem bölgesinin dışına gitti. Ne kadar hayatını kaybeden insan nüfustan düşüldü. Bunların yerine kimler oy kullanacak bilmiyoruz.

Seçim güvenliği konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nu kendinden çok emin görüyorum sandık güvenliği konusunda. Biz her şeye rağmen sandıklara sahip çıkacağız."

İKİNCİ TURA KALMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

"Benim hiçbir şüphem yok ikinci tura kalacağız. Şu an oyunu artıran tek aday benim. Diğer adayların oyları düşüyor. Bizim imkanlarımız diğer adaylar gibi değil. Eğer olur da bu bir seçim ilk turda kaybedersek, biz ilk önce partimize danışacağız, bizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarına danışacağız. İkinci tura kalan adaylarla da görüşeceğiz.

Bizim yüzde 30'luk bir oy tabanımız var. Başlangıçta yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 böyle aralıklarla başladık. Şu anda yüzde7- 9 aralığındayız. 9-16 ve sonrasında da 16-30 ve üzeri aralığına çıkacağız. Seçime kadar çok hızlı bir grafik yükselişine şahit olacaksınız.

Televizyonlar bize çok yer vermiyor. Siz bize yer verdiniz sağ olun. Ülkemizde medya üzerinde özgürlüğün olmadığı medya üzerinde baskının olduğunu görüyoruz."

ADAYLIKTAN ÇEKİLME İHTİMALİ VAR MI?

"Ben kimsenin oyunu bölmek için aday olmadım. O çağrıların adresi ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçilerini temsil edemez. Sayın Erdoğan temsil edemez. Ben daha çok milliyetçilerden oy alan Sinan Oğan olarak bir milliyetçi aday var mı ki ben onun oyunu böleyim. Tek milliyetçi aday benim ve dip dalgası var. Kimse milliyetçiliği gerçek anlamda temsil etmiyor. Şimdiye kadar bize devleti yönetme hakkı vermediler. Türk milliyetçileri yalnızca polis olsun, özel harekatçı olsun dediler."

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAMAK İSTİYORUM"

"Ben iki şeyi hayal ediyorum. Türk milliyetçilerini bir çatı altında toplamak. Parti kurmak gibi bir düşüncem yok. Ben MHP'ye İYİ Parti'ye Zafer Partisi'ne oy veren Türk milliyetçilerinin oyuna talibim."

SIĞINMACILARI NASIL GERİ GÖNDERECEK?

"Biz her şeyi hukuk ve insan hakları çerçevesinde yapacağız. Almanya'da bir kaçak yakalansa ne yapılır hemen sınır dışı edilir. Yakalanan sığınmacılar sınır dışı edilecek. Sığınmacılar nerede kalır, sığınmacı kamplarında. Depremzedelerden boşalan konteynerlerden sığınmacı kampları oluşturacağız. Biz kısmı sınırın öte tarafında bir kısmı bu tarafında olacak. Sığınmacıların tamamını oraya yerleştireceğiz. Sığınmacılara birçok hak verilmiş. Hastane bedava ilaç bedava. Devlet yardımlarını kaldıracağız. Devletin kurallarını işleteceğiz. Dükkan açıyor vergi vermiyor bu olmaz. Kanunen hiçbir sakınca yok. Bunu yapınca zaten sığınmacıların çoğu burada kalmak istemeyecek. Türkiye'de 250 bin dolara pasaport satılıyor. Türkiye'de vatandaş olmak bu kadar ucuz mu? 2 milyon askerlik tecrübesi olan sığınmacı var. Eline silah verilse orduya dönüşebilecek 2 milyon insan var Türkiye'de bu bir tehdittir. Türk kadının doğurganlık hızı 1,3, Suriyeli bir kadının oranı 2,3. Aynı Suriyeli kadın İstanbul'a geldiğinde doğurganlık hızı 5,3'e çıkıyor. Bizim bu meseleye bakışımızın güvenlik ekonomik sosyal kültürel sonuçları var. Toplum sığınmacıları istemiyor. Sığınmacıların seyahat özgürlüğünü kısıtlamayacağız. İstediği ülkeye gidebilecek."

SEÇİMDEKİ EKONOMİ VAATLERİ

"İstanbul ranta çok açık bir şehir. Yaklaşık 800 milyar dolar İstanbul'da bir rant ortaya çıkmış. Bir arsa için 5 kata kadar izin çıkmış. Sahibi gidiyor izni çıkarıyor. Niteliği değişiyor. Biz gecede 500 milyon lira değer artışı oluyor ve tek kuruş vergi vermiyor. Biz bu ülkede rantı bitireceğiz. Ben Türkiye'yi bir çip ve yapay zeka üretim merkezi haline getirmek istiyorum. Biz domatesi kamyon kamyon satalım bir kamyon çip satsak milyon domatesin gelirinden fazla gelir getirir. Faiz neden enflasyon sonuç ekonomi politikası uygulamazsak ekonomi de düzelir. Türk milleti bugün asgari ücret olarak açlık sınırının altında bir ücret alıyor. 21. yüzyılda asgari ücret alan bir toplumu geleceğe nasıl hazırlayacağız. Biz ülkeyi açlık sınırından alacağız fakirlik sınırına ve sonrasında ise refah seviyesine getireceğiz."

DOĞU TÜRKİSTAN AÇIKLAMASI

"Doğu Türkistan meselesini benim kadar cesurca kimse gündeme getirmedi. Meclis'te konuyu yıllarca savunan tek kişiyim. ABD ile Çin arasındaki rekabete Doğu Türkistan'ı kurban vereyim. Ben inanmış bir Turancıyım. Doğu Türkistan'da katliam yok demem mümkün değil."

DIŞ POLİTİKA VİZYONU NE OLACAK?

"Uluslararası arenada biz kendi hakkımız olanı alacağız. Yunanistan'a teslim edilen adaları da kayalıkları da geri alacağız. Bizim dış politikamızın temelinde dış ticaret odaklı bir politika olacak."

EKONOMİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?

"Çevreyi ormanları, tarımı koruyup geliştireceğiz. Siyanürle altın aramalar, ormanları yok edip otel kurmalar bizim dönemimizde olmayacak. Yeşil enerjiye ağırlık vereceğiz."