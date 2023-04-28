Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi: Pişman oldular

Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan ve adayları AKP listelerinden seçime girecek olan HÜDAPAR’a ilişkin Cumhur İttifakı’nda rahatsızlık sürüyor. AKP, MHP ve BBP’den gelen açıklamalarda, HÜDAPAR’ın ittifak ortağı olmadığı iddia ediliyor.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu ile pek çok etkinlikte birlikte poz veren Cumhur İttifakı ortakları, partilerinin tabanından gelen tepkileri ortaklığı inkar ederek yumuşatmaya çalışıyor.

BirGün'den Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre; AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “HÜDAPAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. Bizim HÜDAPAR ile ittifakımız yok” dedi. Daha önce AKP milletvekili Tuğrul Türkeş de HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağına ilişkin sözleri hakkında, “Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDAPAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak” demişti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Ben yeke yek HÜDAPAR'la ittifak kurmam” sözlerini sarf ederken MHP de bayramlaşma programına HÜDAPAR’ı dahil etmedi.

AKP SEÇMENİ BİLE RAHATSIZ

HÜDAPAR meselesinin sadece muhalefet seçmenini rahatsız eden bir konu olmadığını aksine en az onun kadar AKP ve MHP seçmenini de rahatsız eden bir konu olduğunu vurgulayan Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, “HÜDAPAR HÜDAPAR'ın iktidar ortağı olma ihtimali, yalnızca mevcut iktidarın otoriterliğini besleyen bir durum yaratmaz. HÜDAPAR'ın dahil olması ihtimali siyasetin radikalleşmesini yaratır” dedi.



“HÜDAPAR, henüz iktidarda olmadan başta kadın ve özgürlükleri olmak üzere birçok alanda gerici, cumhuriyetin demokratik kazanımlarını yok saymak isteyen bir tutumda” değerlendirmesini yapan Aksoy, “Dolayısıyla bu nedenle toplumun önemli bir kısmında olumsuz reaksiyon var. HÜDAPAR'ın ittifaka dahil olmasını destekleyenlerin oranı bizim araştırmalarımıza göre sadece yüzde 22. AKP seçmeni içinde ancak 38’e kadar çıkıyor. Bu da demektir ki AKP seçmeninin yüzde 62’si bunun karşısında” ifadelerini kullandı.



İttifaktaki partilerin, HÜDAPAR’ın Cumhur İttifakı’na dahil edilmesinden pişman olduklarını vurgulayan Bulgu Araştırma Başkanı Semih Turan ise, “İktidar HÜDAPAR’ı ittifaka dahil ederek bir hamle yaptı ancak sonra bundan pişman oldular. Çünkü Cumhur İttifakı'nın tabanı muhafazakar ve milliyetçi. Ama Türk milliyetçisi. Yani kodlarında bu var. Ama HÜDAPAR'ın alınması bu birlikteliğin kimyasını bozdu. MHP ve Büyük Birlik Partisi Kürt sözcüğüne bile alerjisi olan yapılar. Bundan ötürü HÜDAPAR'ın oraya girmesi tabanı da rahatsız etti. En azından araştırmalarımız MHP ve Büyük Birlik Partisi seçmeninin HÜDAPAR'ın ittifakta olmasından rahatsız olduğunu gösterdi” değerlendirmesini yaptı.



AKP de dahil olmak üzere Cumhur İttifakı partilerinin bu durumu kendi tabanlarına doğru dürüst açıklayamadıklarını ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir taraftan her yerde, açılışlarda birlikte görüntü veriyorlar. Bunu yapmasalar belki kendi tabanlarına unutturacaklar. Ama yan yana gelmekten de pek fazla imtina etmiyorlar. Taban da bunu görüyor, buna göre tepki gösteriyor. Neden HÜDAPAR ile ittifak yaptıklarını açıklayamadılar.”