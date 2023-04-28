Selahattin Demirtaş: 'Erdoğan'ın İmralı'ya heyet gönderdiği iddiasını kaynaklarım doğruladı'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'e konuştu. Demirtaş, “Son siyasi gözaltı operasyonu, tamamen bir seçim çalışmasıdır. Sandıklarda, seçim kampanyası organizasyonunda görev almış arkadaşlarımızdan en aktif olanlar isim isim seçilmiş ve muhtemelen kullanışlı bir itirafçının önüne bir isim listesi konulup düzmece bir ifadeyle kumpas kurulmuş. Şu çok nettir, bu operasyon bir seçim çalışmasıdır” dedi.

"NE OLDU DA BU KİŞİLER SEÇİME 19 GÜN KALA AZILI TERÖRİST OLDU?"

Gözaltına alınanların birçoğuyla tanıştığını belirten Demirtaş, “Yıllardır partimizde siyaset yapan kişiler ya da partimizin gönüllüleri. Ne oldu da bu kişiler, seçime 19 gün kala aniden ‘azılı terörist’ oldular da dev bir prodüksiyonla, sınır ötesi operasyona gider gibi, sabaha karşı evleri basılıp da alındılar? Bu operasyonun Saray, Soylu, Bozdağ ortak yapımı bir kumpas olduğundan herkes emin olabilir. Soylu ile Bozdağ, kendileri de milletvekili adayı. Fakat bakanlık yetkilerini, rakiplerini tasfiye etmek için kullanacak kadar hukuk dışına çıkabiliyorlar!” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN İMRALI'YA HEYET GÖNDERDİĞİ KAYNAKLARIM TARAFINDAN DOĞRULANDI

Demirtaş, “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderdi” iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Öcalan, ailesi ve avukatlarıyla iki yıldan uzun süredir görüştürülmüyor. Demek ki Erdoğan, Öcalan’dan istediği şeyi alamadı ve bu nedenle onun dış dünyayla temasını engelliyor. Bu iddiayı dile getiren gazeteci Amed Dicle, emin olmasaydı söylemezdi. Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı. İmralı’da sonuç alamayınca sahada Kürtlere baskıyı artırıp HÜDA PAR’ı yedeklemeyi tercih ettiler.”