Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a yanıt: Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Atatürk Havalimanı'yla ilgili sözlerine yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a yanıt: Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı video ile iktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getireceklerini söylemesinin ardından kendisine tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş." diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı video ile "Hayatımın en büyük projelerinden biri" diyerek iktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getireceklerini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün." diye konuşmuştu. 

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." ifadelerini kullanmıştı. 

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