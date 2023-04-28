İkinci 'Derya Yanık' vakası: AKP'li belediye başkanı AFAD kolilerinin üzerine kendi ismini yazmış

AKP'nin İskenderun Belediye Başkanının yardım kolisinin altında "AFAD" yazısı görüntülendi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan kolilerin seçim çalışmalarının bir parçası haline getirildiği görüntülenen anlar dikkat çekti.

AFAD YAZISINI KAPATMIŞ

AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, halka dağıtılması hedeflenen kolilerin üzerindeki "AFAD" yazısını kapatarak kendi isminin yazılı olduğu bir kağıt yapıştırdı.

Söz konusu, kolinin üzerinde "Sağlıklı günler dilerim... İskenderun'a değer. Halkın adamı Mehmet Fatih Tosyalı" yazılı olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

AKP Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık'ın seçim aracının içerisinde AFAD kolileri tepki çekmişti.