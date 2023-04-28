İkinci 'Derya Yanık' vakası: AKP'li belediye başkanı AFAD kolilerinin üzerine kendi ismini yazmış
AKP'li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, seçim çalışmaları kapsamında dağıtılacak yardım kolilerinin üzerindeki "AFAD" yazısını kapatarak kendi isminin yazılı olduğu bir kağıt yapıştırdı.
AKP'nin İskenderun Belediye Başkanının yardım kolisinin altında "AFAD" yazısı görüntülendi.
Depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan kolilerin seçim çalışmalarının bir parçası haline getirildiği görüntülenen anlar dikkat çekti.
AFAD YAZISINI KAPATMIŞ
AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, halka dağıtılması hedeflenen kolilerin üzerindeki "AFAD" yazısını kapatarak kendi isminin yazılı olduğu bir kağıt yapıştırdı.
Söz konusu, kolinin üzerinde "Sağlıklı günler dilerim... İskenderun'a değer. Halkın adamı Mehmet Fatih Tosyalı" yazılı olduğu görüldü.
NE OLMUŞTU?
AKP Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık'ın seçim aracının içerisinde AFAD kolileri tepki çekmişti.
Son Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu ihalesi, bütçesi olmayan projenin temelini atacaktı: CHP'li aday erken davrandı