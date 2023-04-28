Bakan Karaismailoğlu ihalesi, bütçesi olmayan projenin temelini atacaktı: CHP'li aday erken davrandı

CHP Trabzon Milletvekili adayı Sibel Suiçmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 1 Mayıs'ta atacağı temel atma törenin yapılacağı giderek; "Kamulaştırması yok olduğu halde Bakan temel atacaktı, o atmadan biz atalım dedik" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu ihalesi, bütçesi olmayan projenin temelini atacaktı: CHP'li aday erken davrandı

CHP Trabzon Milletvekili adayı Sibel Suiçmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 1 Mayıs'ta temel atacağı alana gitti. 

Parti üyeleri ile birlikte 'temel' attıklarını açıklayan Suiçmez, bakanın bölgeye gelmesine gerek kalmadığını söyledi.

"BİZ ATALIM DEDİK"

Burada yaptığı açıklamada Suiçmez, "Yatırım programında yok, bütçesi yok, ihalesi yok, kamulaştırması yok olduğu halde Bakan temel atacaktı, o atmadan biz atalım dedik" ifadelerini kullandı.

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