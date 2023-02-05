Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda bu topraklarda yoksulluk asla olmayacak, beşli çetelerden bütün o paraları alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partisinde yeni katılan üyeler için düzenlenen törende konuştu.

CHP lideri konuşmasında toplumda birlik mesajı verdi ve iktidar olduklarında ülkede yoksulluğu bitireceklerini kaydetti.

İNANÇ SİYASETİNE TEPKİ

Kılıçdaroğlu, Türkiye'den götürülen paraları geri getireceğini tekrar belirterek "Beşli çetelerden bütün o paraları alacağım. Kul hakkı yiyenden o paraları alacağım. Onlar diyorlar ki 'Biz Amerika'ya götürdük, İngiltere'ye götürdük, Almanya'ya götürdük, alamaz.' Bay Kemal o paraları alacak" dedi.

Siyasette sıklıkla tartışma konusu olan "inanç siyasetine" de değinen CHP lideri, konuyla ilgili mesajlarını şöyle verdi:

"Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz, o zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız.

İnançları siyasete alet edenlere asla itibar etmeyin. Efendim siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim var, olmaz."

"HER EVDE HUZURSUZLUK VAR"

Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin geleceği açısından endişelerimiz var, bu endişeleri gidermek için bir aradayız. Öyle bir noktadayız ki her evde huzursuzluk var.

Bir arada yaşamak varken, kucaklaşmak varken neden kavga edelim? Kimsenin kimliğini sorgulayamayalım. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz, o zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah ile kul arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı, bir başkasının inancını sorgulama hakkım var mı?

CHP'li olmak kolay değildir, CHP'li olmak için adalet isteğinden asla vazgeçmeyeceksiniz. Sadece yakınlarınız için değil sizi sevmeyenler için de adalet isteyeceksiniz. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Adalet karşısında çifte standart olmaz. Adalet hepimiz için geçerli bir kavramdır.

Emine Şenyaşar hayatı boyunca belki CHP’ye hiç oy vermemiştir ama onun uğradığı haksızlığa benim isyan etmem lazım, bu yanlıştır demem lazım.

CHP'li olmanın ağırlığı vardır. CHP'li olmak omuzlarına yük almak demektir. CHP'li olmak demek kul hakkı yememek demektir.

"AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR"

CHP'li olmak demek vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmamak demektir. Herkesi kucaklamanız lazım. Belediye başkanı arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma, il ve ilçe başkanı arkadaşlarıma hep söylerim. Gittiğiniz yerde sizi eleştiren birisi olursa dikkatle dinleyin derim. Onu dinleyeceksiniz, lafı ağzına tıkamayacaksınız. Sonra kendi düşüncelerinizi aktaracaksınız. Çünkü akıl akıldan üstündür. Ben her şeyi bilirim ve kimse beni eleştiremez diye bir siyasetçi o noktaya gelirse, o siyasetçiden ümidi kesmemiz lazım.

Ben her şeyi bilirim mantığıyla siyasete girenler büyük bir hata yaparlar.

İnançları siyasete alet edenlere asla itibar etmeyin. Efendim siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim var, olmaz.

İktidar olduğumuzda bu topraklarda yoksulluk asla olmayacak. Devlette 27 buçuk yıl çalıştım. Emekli olduğum gün de mal varlığımı açıkladım. Devletin nasıl olması gerektiğini bilen birisiyim. Devletin bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi yönettim. Bir Allah'ın kulu çıkıp Kılıçdaroğlu şuradan şu kadar kazanmıştır diyemez.

Beşli çetelerden bütün o paraları alacağım. Kul hakkı yiyenden o paraları alacağım. Onlar diyorlar ki 'Biz Amerika'ya götürdük, İngiltere'ye götürdük, Almanya'ya götürdük, alamaz.' Bay Kemal o paraları alacak."

Kaynak: Gerçek Gündem