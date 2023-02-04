Kılıçdaroğlu, AKP'ye seslendi: Halktan çalınan 418 milyar doları alacağız, halkın sofrası şenlenecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine'den çalındığını söylediği, "418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cemal Reşit Rey'deki Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı'na katıldı.

İktidar tarafından İBB'ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun önüne çıkarılan engelleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.

"ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Her alanda İstanbulluların yaşanılır bir kentte yaşaması için elinden geleni yapıyor. Engellere boğuşuyor ama benim bildiğim özellikle İBB Başkanımız bütün engelleri aşar halkına hizmet verir" dedi.

"HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

"İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diyen Kılıçdaroğlu, milyonlarca vatandaşın derinleşen ekonomik kriz karşısında ayakta kalma savaşını sürdürdüğünü ifade etti.

"HALKTAN ÇALDIĞINIZ 418 MİLYAR DOLARI ALACAĞIZ"

Hazine'den çalındığını söylediği 418 milyar dolara değinen Kılıçdaroğlu, "Halktan çalınan 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek. Bunu birlikte başaracağız. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye coğrafyasının her yerinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla kimsenin yoksulluğunu aşife etmeden herkesi kucaklayarak bu ülkede barışı ve huzuru sağlayacağız" diye konuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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