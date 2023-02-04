Kılıçdaroğlu'na gençlerden yoğun ilgi: İktidar, iktidar diye bağırdılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, gençlerden yoğun ilgi geldi. Gençler, Kılıçdaroğlu’na 'iktidar, iktidar' diye bağırırken, CHP lideri, "iktidar istiyorsanız çalışacaksınız, çalışacağız" yanıtını verdi.
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GERÇEK GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey'deki Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı'na katıldı.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye yürüyen Kılıçdaroğlu'nu, 'Ben Kemal, geliyorum' pankartıyla karşılayan gençler, 'iktidar, iktidar' diye slogan attı.
"İKTİDAR İSTİYORSANIZ ÇALIŞACAKSINIZ"
Gençlere yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İktidar istiyorsanız çalışacaksınız, çalışacağız" yanıtını verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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