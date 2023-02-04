Kılıçdaroğlu'na gençlerden yoğun ilgi: İktidar, iktidar diye bağırdılar

GERÇEK GÜNDEM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey'deki Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı'na katıldı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye yürüyen Kılıçdaroğlu'nu, 'Ben Kemal, geliyorum' pankartıyla karşılayan gençler, 'iktidar, iktidar' diye slogan attı.

"İKTİDAR İSTİYORSANIZ ÇALIŞACAKSINIZ"

Gençlere yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İktidar istiyorsanız çalışacaksınız, çalışacağız" yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem