İmamoğlu: Bir kişi gidecek, 86 milyon insan gelecek

Seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun kendisine açılan soruşturmalarla ilgili, "Yıldırma çabaları içerisindeler. Yılmayacağımızı, bu konudaki mücadeleci ruhumuzu hepinizin huzurunda tekrar beyan etmek isterim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İki seçimle seçilme olayını bize yaşattı bugünün iktidarı. Bugünün iktidarı her daim bir korku iklimi yaratarak, yaptığınız bir işe müdahale ederek ya da bir seçime dahi müdahale etme cesaretini göstererek, ki bu İstanbul.

Kaldı ki sadece İstanbul'a müdahale etmemiştir elbette. Hem seçim dönemlerinde hem seçim sonrasında Türkiyemizin farklı yerlerinde farklı seçimlere müdahale ederek milletimizin iradesine her zaman zarar vermeyi tercih etmişlerdir. Ama unuttukları bir şey var, milletimizin iradesine zarar vermek isteyen her iktidar, hak ettiği cevabı yine milletimizden tarih boyunca almıştır. Tarihimize baktığımızda Cumhuriyetimiz döneminde yapılan ihtilaller ve sonrasında milletimizin tepkisi buna net bir işarettir. Bugün de aynı uygulamalara devam etmektedirler. Ama davalarla ama farklı uygulamalarla, soruşturmalarla yıldırma çabaları içerisindeler. Yılmayacağımızı, bu konudaki mücadeleci ruhumuzu hepinizin huzurunda tekrar beyan etmek isterim.

"MÜCADELE ASLA SONA ERMEYECEK"

Tabii ki bu karakteri milletimizin kararlılığından alıyoruz. Milletimiz kendi özgür iradelerine set kurmak isteyen kim var ise mutlaka ona karşı duruş sergiler. Bir başka husus, milletimizin dışında burada bir CHP'li duruşu vardır. Bir başka duruşumuzun karakteri oradan gelir. Bir başka karakteri vardır ki hepimizin, o da hak, hukuk, adalet yürüyüşünü en güçlü şekilde milletimize son çeyrek yüzyılda en özenli bir şekilde hissettiren, yaşatan genel başkanımızın duruşudur. Asla mücadele sona ermeyecek ve eninde sonunda hep birlikte hem Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandıracağız hem de en güçlü yargı sistemini ülkemizde var edeceğiz. CHP'li olmak adil olmayı gerektirir, eşitliğe saygı göstermeyi gerektirir, etnik kökenimiz ne olursa olsun herkesin yaşam biçimine saygı duymayı gerektirir.

"BİR KİŞİ GİDECEK, 86 MİLYON İNSAN GELECEK"

Şimdi tabii ki Türkiye zamanı. Çok önemli bir süreç. Genel başkanımızın liderliğinde muazzam bir altılı masa süreci oluşturuldu. Türkiye adına önemli bir süreç. Elimizden ne geliyorsa, yarınlarımız için yapmakla yükümlüyüz. Bir avuç insanın kazanmadığını 86 milyon insanımızın kazandığını hep birlikte ispat etmeliyiz. Aslında işin özeti basit, bir kişi gidecek, 86 milyon insan gelecek.