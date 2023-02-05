Bekir Bozdağ'ın tepkisinin altında ne yatıyor?

Zühtü Arslan'ın yeniden Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı seçilmesi ve 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği' ileri sürülen Hakan Fidan'ın beş oyda kalması için yapılan "Saray kaybetti" yorumları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tepkisini çekti.

Bozdağ, "Çok sevindiler. Sevinmeye devam etsinler. Zühtü Bey bizim arkadaşımız" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'ye yönelik kapatma davası üzerinden hedef aldığı AYM, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından da kararları nedeniyle eleştirilmişti. Bozdağ, eleştirilere katıldıklarını belirterek yargı aktivizmi eleştirisinde bulunurken "Bireysel başvuruyla ilgili AYM kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanunda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bakanlık olarak bunu çalıştık" demişti.

'AKP RAHATSIZ'

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanı Akarca'nın AYM eleştirisine tepki gösterdi. Arslan’ın daha önce iki kez AYM başkanı seçilmesinin 'iktidar etkisiyle olduğu' yönünde tartışmalar yaşandığını anımsatan Eminağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bekir Bozdağ, Zühtü Arslan için 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' demek istiyor. Arslan’ın özellikle KHK’ler konusundaki tutumu kabul edilebilir değildi. Ancak AKP'nin görmek istemediği toplu karşı oyların öne çıktığı dönemlerde Arslan, karşı oy veren üyeler içinde oldu. Bu durum kuşkusuz AKP’de rahatsızlık yarattı. Başkanlık seçiminde iktidar, Arslan karşısında yer alıp, açıkça taraf olmasına rağmen Arslan’ın seçilmesi kuşkusuz AKP cephesinde rahatsızlık yarattı.

Ancak Bozdağ, AYM’de başkanlık seçimini ayrı tutarak, diğer oylamalarda kendilerinin beklemediği bir sonucun ortaya çıkmayacağını ifade etmek istiyor. İktidar hukukun üstünlüğünü değil, kendi gücünün üstün olduğunu, yüksek yargı organlarının da bunun dışına çıkamayacağını her konuyu fırsat bilerek ifade etmekten geri durmuyor. Bu da kendilerindeki tedirginliği açıkça gösteriyor."