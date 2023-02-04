"Aday olma" diyen genç Kılıçdaroğlu ile görüştü: Artık düşünebilirim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Geleceği Kur' gençlik festivalinde partisinin gençlik kollarına seslendi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında bir gencin, "Aday olma" diye bağırdığı, çevredekilerin ise gence müdahale ettiği görüldü.

Program bitiminde ise CHP liderinin genç ile bir araya geldiği öğrenildi. Özlem Gürses'e konuşan genç, "Görüşmemiz oldukça iyi geçti. Ben gerçekten çok iyi tepkiler aldım. Çok iyi davrandılar. Hiçbir sorun olmadı. Biraz eğitim hakkında konuştuk. Yaptığım hareketinde nedenlerini anlatınca kendisi olumlu karşıladı. Herkesin düşüncelerine saygılı olduğunu ve yapılan müdahaleyi desteklemediğini söyledi" dedi.

Gürses'in "Kılıçdaroğlu aday olsun mu?" sorusuna ise genç "Artık düşünebilirim" diye yanıt verdi.