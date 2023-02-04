Ülkücü vatandaş: Erdoğan’a oy veren bu elimi kesip Türk milletinden özür dilemem lazım

Sokak röprotajında konuşan ülkücü vatandaş Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyerek "MHP’liyim Erdoğan’a oy veren bu elimi kesip Türk milletinden özür dilemem lazım" dedi. 

Son Güncelleme:

Geçmiş senelerde AKP ve MHP için çalıştığını söyleyen ülkücü bir vatandaş sokak röportajında "MHP’liyim Erdoğan’a oy veren bu elimi kesip Türk milletinden özür dilemem lazım" dedi. 

Yaşlı bir vatandaşın muhalefete yönelik "İktidara gelemezler çünkü Türkiye'ye zararları var" sözlerine tepki gösteren ülkücü vatandaş "ülkücü olarak ben cevap vereyim" dedi. 

Vatandaş tepkisini şöyle dile getirdi: 

"Ben dedem emekli olduğunda kamudan 2 daire alıyordu. Benim babam bir daire alıyordu. Ben de kamudayım. Bugün yarım araba alamıyorsun. Bu bir. Kılıçdaroğlu şunu yaptı, bunu yaptı diyorlar. Vallahi de billahi de daha ilk defa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. MHP dışında hiçbir partiye oy vermem. Bugün ben Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle alışverişe gittiğini görüyorum. Benim evimden daha küçük bir evde yaşıyor, memur gibi. Kapımın önünde arabam yatıyor. Ben işe otobüse gidiyorum, ekonomik kriz var. Vallahi billahi 2018 seçimlerinde bir oy Erdoğan'a bir oy Devlet Bahçeli'ye diye Ülkü Ocakları ile 81 vilayette çalışma başlattık. Şu elimi kesmem lazım benim Erdoğan'a oy verdiğim için. Türk milletinden özür dilemem gerekiyor."

Son Güncelleme:
Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli
Konsoluklar art arda kapanmıştı; İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı
Yapay zekayla ülkelere göre aile modelleri oluşturuldu: Türk ailesi, o dizideki aileye benzetildi Yapay zekayla ülkelere göre aile modelleri oluşturuldu: Türk ailesi, o dizideki aileye benzetildi
9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit 9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit
Meclis lokantasının adisyonu tartışma yarattı: 'Kuzuya ayıp be' Meclis lokantasının adisyonu tartışma yarattı: 'Kuzuya ayıp be'
AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor! AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor!