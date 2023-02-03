Kılıçdaroğlu'nun adaylığından eminler: "AK Partililer Kılıçdaroğlu’nun şansının diğer adaylara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor"

Millet İttifakı’nın aday belirlemesi süreci başladı. İttifakın 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nde yapacağı toplantıda adayın belirlenmesi için Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun diğer liderlere ziyaretleri başladı.

Muhalefetin belirleyeceği adayı yakından takip eden AKP de seçimlere yönelik hazırlıklarında gaza basmış durumda.

AKP’LİLER UMUTLU: “CUMHURBAŞKANLIĞINI ALDIK SAYILIR ŞİMDİ MECLİS’E ODAKLANDIK; MECLİS’TE SIKINTI VAR”

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AKP yöneticileriyle yaptığı görüşmeleri “AK Parti’de son ekonomik düzenlemelerden sonra özgüven bir hayli yükselmiş. ‘Cumhurbaşkanlığını aldık sayılır. Şimdi Meclis’e odaklandık; Meclis’te sıkıntı var’ diyorlar” ifadeleriyle anlattı.

“AK PARTİLİLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ, ERDOĞAN KARŞISINDA KILIÇDAROĞLU’NUN ŞANSININ DİĞER ADAYLARA GÖRE DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

Aydemir’e göre, AKP’liler seçimlerde Erdoğan’ın karşısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkacağından eminler.

AKP’lilerin konuyla ilgili görüşlerini aktaran Bülent Aydemir, şunları kaydetti:

“Siz bakmayın söylenenlere; konuştuğum AK Partililerin önemli bir bölümü, Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu’nun şansının diğer adaylara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu öyle kolay lokma olarak görülmüyor. Parlamenter sisteme geçiş sürecine nasıl inandığını herkes izliyor. Yerel seçimde de Kılıçdaroğlu’nun stratejisi tutmuş; ‘Kazanacağız’ dediği bütün büyükşehirler kazanılmıştı.

AK Partililer, seçimin birinci turda bitmesi gerektiğini söylüyor. Aksi durumda İstanbul’daki gibi mağduriyet algısı ve aleyhte yüksek farkın yaşanabileceği konusunda kaygı duyuyor…

Bu seçim herkes için zor; 50 artı bir almak da kolay değil. Ortada bir seçim ve seçim yaklaştıkça yaşanacak gelişmeler, denklemi her iki yöne doğru değiştirebilir.”