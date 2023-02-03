Kılıçdaroğlu'nun adaylığından eminler: "AK Partililer Kılıçdaroğlu’nun şansının diğer adaylara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor"

Muhalefetin çıkaracağı adayın belirlenmesi sürerken, AKP'liler adayın Kılıçdaroğlu olacağından emin gözüküyor. Aydemir, "Konuştuğum AK Partililerin önemli bir bölümü, Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu’nun şansının diğer adaylara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığından eminler: "AK Partililer Kılıçdaroğlu’nun şansının diğer adaylara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor"

Millet İttifakı’nın aday belirlemesi süreci başladı. İttifakın 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nde yapacağı toplantıda adayın belirlenmesi için Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun diğer liderlere ziyaretleri başladı.

Muhalefetin belirleyeceği adayı yakından takip eden AKP de seçimlere yönelik hazırlıklarında gaza basmış durumda.

AKP’LİLER UMUTLU: “CUMHURBAŞKANLIĞINI ALDIK SAYILIR ŞİMDİ MECLİS’E ODAKLANDIK; MECLİS’TE SIKINTI VAR”

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AKP yöneticileriyle yaptığı görüşmeleri “AK Parti’de son ekonomik düzenlemelerden sonra özgüven bir hayli yükselmiş. ‘Cumhurbaşkanlığını aldık sayılır. Şimdi Meclis’e odaklandık; Meclis’te sıkıntı var’ diyorlar” ifadeleriyle anlattı.

“AK PARTİLİLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ, ERDOĞAN KARŞISINDA KILIÇDAROĞLU’NUN ŞANSININ DİĞER ADAYLARA GÖRE DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

Aydemir’e göre, AKP’liler seçimlerde Erdoğan’ın karşısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkacağından eminler.

AKP’lilerin konuyla ilgili görüşlerini aktaran Bülent Aydemir, şunları kaydetti:

“Siz bakmayın söylenenlere; konuştuğum AK Partililerin önemli bir bölümü, Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu’nun şansının diğer adaylara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu öyle kolay lokma olarak görülmüyor. Parlamenter sisteme geçiş sürecine nasıl inandığını herkes izliyor. Yerel seçimde de Kılıçdaroğlu’nun stratejisi tutmuş; ‘Kazanacağız’ dediği bütün büyükşehirler kazanılmıştı.

AK Partililer, seçimin birinci turda bitmesi gerektiğini söylüyor. Aksi durumda İstanbul’daki gibi mağduriyet algısı ve aleyhte yüksek farkın yaşanabileceği konusunda kaygı duyuyor…

Bu seçim herkes için zor; 50 artı bir almak da kolay değil. Ortada bir seçim ve seçim yaklaştıkça yaşanacak gelişmeler, denklemi her iki yöne doğru değiştirebilir.”

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Ağrı'da bir kamyonette 67 göçmen yakalandı Ağrı'da bir kamyonette 67 göçmen yakalandı
Lokantacılar çorba lezzetli olsun diye içine mutlaka ekliyor.. Sizde deneyin Lokantacılar çorba lezzetli olsun diye içine mutlaka ekliyor.. Sizde deneyin
AKP, Kürt seçmenin peşinde | Yeni adımlar atılacak: "Eylem de olacak ancak dediğim gibi bu bir çözüm süreci değil" Yeni adımlar atılacak: "Eylem de olacak ancak dediğim gibi bu bir çözüm süreci değil"
ATV'de beklenmedik gelişme.. İddialı dizinin adı değiştirildi ATV'de beklenmedik gelişme.. İddialı dizinin adı değiştirildi
ÇOK OKUNANLAR
EYT'lilerin maaşları belli oldu: Açlık sınırının altında kaldı EYT'lilerin maaşları belli oldu
Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın
Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım
Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek
Altın bozduracak olanlar dikkat: İşte gram altında beklenen seviye Altın bozduracak olanlar dikkat: İşte gram altında beklenen seviye