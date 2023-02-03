AKP, Kürt seçmenin peşinde | Yeni adımlar atılacak: "Eylem de olacak ancak dediğim gibi bu bir çözüm süreci değil"

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacağı neredeyse kesin olan seçimlere odaklanmış durumda. Partiler, oy oranlarını artırmak ve hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu kazanmak için yeni politika üretme çabasında.

Partilerin odak noktasını oluşturan seçmen gruplarından birisi Kürtler… AKP’nin MHP ile yaptığı ittifak ve yürüttüğü baskı politikaları sonucu bölgede ciddi oy kaybına uğradığının tespit edilmesi, partide yeni arayışları beraberinde getirdi.

AKP KÜRT SEÇMENİN PEŞİNDE

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, iki gündür kaleme aldığı yazılarında AKP’nin Kürt seçmenleri kazanmak için yeni hamleler hazırlığında olduğunu belirtti. Bölgede HÜDA PAR başta olmak üzere kritik kurum ve kişilerle görüşmeler yapıldığını aktaran Aydemir, yakın zamanda Kürt seçmene yönelik yeni eylemlerin devreye gireceğini ileri sürdü.

“EYLEM DE OLACAK ANCAK BU ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL”

Aydemir, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda mesaj vermeye başlayacağını söyledi:

“Doğu ve Güneydoğu seçmenine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönül alıcı, Kürt vatandaşları kucaklayıcı bazı mesajlar vermesi işin bir boyutu… Bunun yanı sıra Kürt vatandaşları muhatap alacak ve küskünleri kazanmaya dönük bazı politikalar üzerinde de çalışılıyor. Bu maksatla milletvekili listelerinde bölge halkının teveccühünü kazanacak isimlere yer verilecek. Bu isimlerle görüşmeler sürüyor.

Söylemle birlikte, eylem de olacak ancak dediğim gibi bu bir çözüm süreci değil. Terör örgütüyle mücadele hız kesmeden sürecek ancak bölge halkına kendisini değerli hissettirecek yaklaşımlar sergilenecek.”

“AĞA BU KONULARDA SÖZ SÖYLERSE KİMSE ONA BİR ŞEY DİYEMEZ AMA…”

Ancak AKP’nin işi o kadar kolay değil… Habertürk yazarı, AKP’nin bölge milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri de aktardı:

“AK Parti’nin işi pek kolay değil. Bazı güçlükleri dün TBMM’de sohbet ettiğim AK Partili bazı bölge milletvekillerinden de dinledim. Kürt vatandaşların muhatap alınmak istediğinin altını çizerek, ‘Gönülleri kazanmak o kadar zor değil. Sadece bizi muhatap alın, yok saymayın diyorlar’ değerlendirmesini yapıyorlar.

‘Şu anki denklem içinde bu mümkün mü?’ diye sorduğumda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan teveccühe vurgu yaparak, şu yanıtı veriyorlar:

‘Ağa bu konularda söz söylerse kimse ona bir şey diyemez ama bunları başkasının söylemesi sıkıntıya yol açabilir.’

Sonuçta ittifak içinde, ittifakın ruhuna uygun bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor.

Geçmişte, bölgeye gittiklerinde vatandaşın kendilerine, 'Niye geldiğinizi biliyoruz' diyerek buyur ettiklerini ve taleplerini anlattıklarını belirtiyorlar. Çözüm odaklı bir yaklaşımın önemine işaret ediyorlar…”