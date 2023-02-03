CHP’den MİT çıkışı: Saray eli ile SADAT’ın Milli İstihbarat Akademisi’ne sızma girişimlerine izin vermeyeceğiz

Kılınç, AKP’nin MİT'i siyasal tartışma zeminine çekmeye çalıştığını belirterek “Güvenlik ve istihbarat kurumlarımızı, siyasi kadrolaşmalardan tamamen arındıracağız. Saray eli ile SADAT ve SADATvari suç örgütlerinin Milli İstihbarat Akademisine sızma girişimlerine kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

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CHP’den MİT çıkışı: Saray eli ile SADAT’ın Milli İstihbarat Akademisi’ne sızma girişimlerine izin vermeyeceğiz

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7’inci maddesi Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını düzenliyor. Düzenlemenin görüşmeleri dün yapıldı ve Meclis’te kabul edildi.

“MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULMASINI OLUMLU GÖRÜYORUZ”

Görüşmeler sırasında madde üzerinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, MİT Başkanlığı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi’nin kurulmasını olumlu gördüklerini ifade etti.

“TEKLİF, GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU’NDAN KAÇIRILMIŞTIR”

“Teklif sahiplerinin, düzenlemeyi Meclisimize getirme şekli, teklifin komisyonda ele alınış biçimi, düzenleme yapmaktan çok kurumlarımızı tartıştırma arzusu içinde olduklarını göstermektedir.” diyen Kılınç, “Çok daha önemli bir eksiklik ise bu teklifin, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda görüşülmemiş, komisyonun görüşlerinin alınmamış olmasıdır.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun denetlediği bir kurumun Akademi kurma düzenlemesi komisyondan böylece kaçırılmaya çalışılmıştır.” şeklinde konuştu.

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“MİT, SİYASAL TARTIŞMA ZEMİNİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

CHP’li Kılınç, MİT Başkanlığı’nın siyasal tartışma zeminine çekilmeye çalışıldığını ve AKP’nin güvenlik kurumlarına ilişkin siyasallaştırma tutumunun bir örneğinin daha sergilendiğini kaydetti.

Yüksel Mansur Kılınç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu teklifi Meclise sunan AKP ve Saray, 20 yıllık iktidarında güvenlik alanında büyük tahribatlar yarattı. Terör örgütleri devletin kozmik odasına sokuldu. Devletin istihbaratı, emniyeti, jandarması, yargısı paralel yapılara teslim edildi.  Fethullahçı Terör Örgütü’nün elemanları, MİT Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanı olabildi, MİT başkanını alıkoymayı akıllarından geçirebildiler. Millet İktidarında; güvenlik ve istihbarat kurumlarımızı, siyasi kadrolaşmalardan tamamen arındıracağız. 

“SADAT’IN MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ’NE SİZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Güvenlik kuruluşlarımızı, SADAT ve SADATvari paralel suç örgütlerinden tamamen arındıracağız. Saray eli ile SADAT ve SADATvari suç örgütlerinin Milli İstihbarat Akademisine sızma girişimlerine kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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