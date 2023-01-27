SADAT benzeri şirketler kuruluyor: "Bazı emekli askerlerden bu kuruluşlarda yer alması isteniyor"

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen seçimlere yaklaşırken, seçim güvenliğiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Muhalefet partileri, seçim güvenliği konusunda ciddi hazırlıklarının olduğun duyurdu. Ancak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı çıkışlarla endişeleri gidermeye çalışsa da, SADAT hala tartışma konusu.

DEVLETİN HER BİRİMİNDEN MUHALEFETE BİLGİ AKIŞI VAR

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, “SADAT’ın yerini başka şirketler mi alıyor?” başlıklı yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı açıklamaları hatırlattı ve “Sanmayın ki devlet içinde CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına bilgi gitmiyor. Hemen her bakanlıktan, devletin her biriminden onlara da bilgi akışı olduğunu parti yetkilileri de söylüyor” dedi.

Saygı Öztürk, yazısında şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sağlam ve güvenilir kaynaklardan kendisine bilgi ulaşmamış olsa SADAT'ın binasının önünde ne işi vardı? SADAT'lı açıklamalardan sonra, SADAT yöneticileri de artık sessizliğe gömüldü. Gözlerin üzerlerinde olduğunu biliyorlar. Hem CHP, hem İYİ Parti genel başkanlarının dikkat çektiği SADAT, eskisi gibi gündemde değilse, bunda iki liderin açıklamalarının son derece etkili olduğu da bilinmeli.”

YENİLERİ Mİ KURULDU? “EMEKLİ BAZI ASKERLERİN SADAT BENZERİ KURULUŞTA EĞİTİMCİ OLARAK BULUNMALARI İSTENİYOR”

SADAT’la ilgili bilgi veren Öztürk, yakın zamanda yaşanan yeni gelişmeleri de aktardı:

“SADAT'ın kuruluş amacı, niyetleri, getirmek istedikleri Anayasa, hangi ülkelerde neler yaptığına ilişkin kapsamlı açıklamalar, yorumlar yapılmıştı. Muhalefete, yeni ve ilginç bilgiler geldiğini öğrendim. Emekli bazı askerlere, kurdukları savunma ve eğitim şirketlerinde görev almaları yönünde önerilerde bulunuluyor. Bu kişilerin, SADAT benzeri kuruluşta eğitimci olarak bulunmaları isteniyor.

Askerlerin yargılandığı, 14'ünün ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldığı davada da toplam bin 148 şikayetçinin 757'si sivil, 387'si asker, 4'ü tüzel kişiydi. 387 asker müştekiden 128'i Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) hazırladığı şablon dilekçeyi vermişti. Şablon dilekçe veren 128 ASDER müştekiden 117'sine “Katılan” sıfatı verilmişti. “Katılan” sıfatı verilenlerden 8'i SADAT danışmanı, 3'ü ASDER üyesi ve aynı zamanda SADAT danışmanıydı.

‘Katılan’ talebi bulunmayan ya da verilmeyen Nevzat Kaşif Tarhan da ASDER'in kurucu başkanı/üyesi ve SADAT'ın danışmanıydı. Sivil 6 üye de yine SADAT'ın danışmanlarındandı. Mahkemedeki belgede, Askeri personelden Nevzat Kaşif Tarhan kendi isteğiyle emekli olmuş, diğerlerinin tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ‘Tarikat iltisakı, irticai faaliyetleri’ nedeniyle atılmış.

Kendilerine seçimde rol biçmeye çalışan bazı çevrelerin bu faaliyetlerine karşı iktidarın da dikkatli olması gerekiyor.”