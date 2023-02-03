Akhisar Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 300 TL

Türkiye'de asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi üzerine personelin maaşlarına zam yapmak üzere harekete geçen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye-İş Sendika Manisa İl Temsilcisi Gökay Sezgin ile toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşme ile Akhisar Belediyesi’nde çalışan bekar bir personelin, ikramiyeler hariç alacağı en düşük maaş, 11 bin 300 TL oldu.

Başkan Dutlulu, Akhisar'a hizmet için alın teri döken, emek harcayan personelin her zaman yanında oldukları belirterek, yapılan bu zam ve iyileştirmelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Dutlulu, “Çalışan, üreten, evine ekmek götüren işçilerimizin alın teri bizim için çok kıymetli. Belediye-İş Sendikası ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi sonucunda, yüzde 108 artış ile en düşük işçi maaşı 11 bin 300 TL olmuştur. Akhisar’a birlikte hizmet etmekten onur duyduğum yol arkadaşlarıma hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye-İş Sendika İl Temsilcisi Gökay Sezgin ile yaptığı görüşmeye Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı, Bedri Türk, Ekrem Kayserili ile belediyenin sendika temsilcileri katıldı.

Kaynak: ANKA