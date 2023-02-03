TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi: Konut kiralarının ağırlığı arttı

TÜİK, 2023 yılı için enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi.

Buna göre 2023 itibarıyla bir önceki yıla göre ağırlığı en çok artan ana grup konut fiyatları oldu. Konut fiyatlarındaki değişimin TÜFE hesabındaki ağırlığı yüzde 14,12'den yüzde 16,62'ye yükseltildi.

ALKOLLÜ İÇKİLERİN AĞIRLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün fiyatlarının ağırlığı yüzde 4,31'den yüzde 3,57'ye, ulaştırmanın ağırlığı ise yüzde 16,80'den yüzde 15,08'e düşürüldü.

KAPSANAN MADDE SAYISI DÜŞTÜ

2023 yılı itibarıyla ayrıca TÜFE hesabında kapsanan madde sayısı 409'dan 405'e indirildi.

ENFLASYON SEPETİNE GİREN VE ÇIKAN MADDELER

2023 yılında TÜFE sepetine giren tek madde kadın tayt (penye) oldu.

Kakaolu toz içecek, pamuklu kumaş, çocuk gömlek, plastik mutfak eşyaları, hastane yatak ücreti ve diğer kültürel faaliyetler sepetten çıkartıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem