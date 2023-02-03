AKP'den bir EYT açıklaması daha: Ayrıntılara dikkat çekti

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni şart getirmediklerini belirterek, "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira" dedi.

AKP'den bir EYT açıklaması daha: Ayrıntılara dikkat çekti

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifi, salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.

"1 MART'TAN İTİBAREN..."

Başvurularda e-Devlet'in tercih edilmesinin hem başvuranlar hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için rahatlık verici olacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı" diye konuştu.

Yürürlükteki mevzuata göre, EYT'lilerin, hangi ay müracaat ettilerse takip eden ay başından itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazandığına değinen Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler" dedi.

Akbaşoğlu, 1999'daki yasal düzenleme kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını taşıyanların emekli olabildiğini anımsattı.

Kaynak: AA

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