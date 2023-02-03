MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti: 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi

FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddiasıyla MİT operasyonu ile yurt dışında yakalanan sanık Uğur Demirok’un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Demirok’u ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti: 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanan, FETÖ/PDY’nin sözde emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve bazı dönemler ‘ev abiliği’, ‘esnaf abiliği’ de yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Uğur Demirok’un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Uğur Demirok Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde ‘Orhan’ kod adı ile faaliyette bulunduğunu, örgütün emniyet birimleri içerisinde de yuvalandığını, örgüt mensupları arasında haberleşmeyi sağlamak için geliştirip kullandığı Bylock ve Eagle programlarını kullandığını aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Demirok’un örgüt ile ilk temasının 1997’de Elazığ’da örgüt kontrolünde faaliyet gösteren EFEM (FEM) dershanesine kayıt olmasıyla başladığı, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi’ni kazanmasının ardından yine örgüt kontrolündeki bir erkek öğrenci yurduna yerleştirildiği, 2002-2003 yıllarında ‘ev abiliği’, 2004-2005 yıllarında Bölge Talebe Mesulü, 2011 yılına kadar ise lise talebelerinden sorumlu Bahçelievler Bölgesi Büyük Bölge Talebe Mesulü olarak görev yaptığı kaydedildi.

Sanığın 2011 yılından sonra esnaflara sohbet vermeye başladığının anlatıldığı mütalaada, 2011-2015 arası ‘esnaf abiliği’ yaptığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına Kasım 2015’de dahil olduğu, ilk olarak ‘müdür yardımcısı’ statüsünde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği, yakalandıktan sonra ise etkin pişmanlık gösterdiği belirtildi.

BERAATINI İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin savunması ile son sözü sorulan sanık Uğur Demirok, önceki savunmalarını tekrarladığın söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti.

2 YIL 2 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Uğur Demirok’u etkin pişmanlık gösterdiğini de dikkate alarak neticeten ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

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