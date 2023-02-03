Ağrı'da bir kamyonette 67 göçmen yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol uygulamasında durdurulan kamyonette 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Ağrı'da, Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 67 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen insan kaçakçıları tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
Kaynak: AA
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