BÜMED'den Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'ye suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi yönetimiyle BÜMED arasında sorun büyüyor. Mezunlar derneğinin sosyal tesislerini tahliye edilen rektörlük hem mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor hem de mezunları okula sokmuyor. BÜMED, savcılığı suç duyurusunda bulunacak.

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GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi yönetimiyle Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) arasında gerilim artıyor. Sarıyer Kaymakamlığı aracılığıyla Pazartesi günü BÜMED'i yaklaşık 30 yıldır bulunduğu Güney Kampüs'teki sosyal tesislerden tahliye üniversite yönetimi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin kararını uygulamadığı gibi mezunların okula girişini de ikinci bir emre kadar yazılı talimatla yasakladı.

Rektörlüğün kararını Salı günü avukat aracılığıyla tutanağa geçiren BÜMED Yönetim Kurulu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunacak. Suç duyurusunun Rektör Naci İnci ve Genel Sekreter Hasan Fehmi Topal hakkında olacağı öğrenildi.

Bu arada BÜMED Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı mezunlar her hafta olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesi’nde, öğretim üyelerinin düzenlediği nöbete girmek isterken güvenlik görevlileri tarafından engellendi.  BÜMED üyeleri, okula alınmamalarını protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Yönetim Kurulu Üyesi Serra Ulusoy, İstanbul 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan rektörlüğün suçlu duruma düştüğünü söyledi. Ulusoy, “BÜMED’in kapısı kelepçelendi o günü hiç unutmayacağım” dedi.

MAHKEME KARARINA UYULMAMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), üniversitenin Güney Kampüsü’nde kullandığı sosyal tesislerden Sarıyer Kaymakamlığı kararıyla tahliye edilmişti. Ancak geçen günlerde, İstanbul 9. İdare Mahkemesi, BÜMED’in yürütmeyi durdurma talebinde ara karar vererek tahliyenin durdurulması yönünde karar vermişti. Bunun üzerine de Boğaziçi Üniversitesi’ne giden Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, rektörlüğün kararı olduğu gerekçesiyle okula alınmamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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