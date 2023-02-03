Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.

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Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, Bahçelievler’de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti.

Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1’i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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