Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da, Bahçelievler’de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti.
Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1’i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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