Kabine Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 16.00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine'nin bugünkü ana gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye"de gelinen nokta olurken, terör örgütü PKK'nın fesih süreci ve silah bırakma kararı kapsamındaki gelişmeler de toplantıda görüşülüyor.

RUSYA-UKRAYNA MASASI

Kabinenin dış politika gündeminde de Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü ve son dönemde yürütülen barış diplomasisi var. 16 Mayıs'ta Dolmabahçe'de gerçekleşen kritik görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği temaslar ve ateşkes amacıyla yürütülen çalışmalardaki durum ele alınıyor. Ayrıca İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde yürüttüğü katliamlar da masanın gündeminde.

BAYRAM TEDBİRLERİ

Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle alınacak güvenlik ve ulaşım önlemleri de toplantının gündeminde yer alıyor. Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi, denetimlerin artırılması ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için alınacak önlemler de ele alınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi