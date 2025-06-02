Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Uyarı: 'Hiçbir Açıklaması Olamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında vatandaşlara "Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem düşükse, rüzgar kuvvetliyse ormanın yakınında, açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davettir. Bunun adı büyük bir ihanettir" ifadeleriyle ateş yakmama çağrısında bulundu.

Erdoğan, belediyelere ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, "Bütçenin kısıtlılığı bu tezin geçerli olmadığını çok net görüyoruz. Aynı durum depreme hazırlıkta da söz konusudur. Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın kritik kalemlerden kat be kat fazlası olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"2024'te Son 145 yılın en sıcak gününü geçirdik" diyen Cumhurbaşkanı "Eskisinden daha büyük yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Yalnızca ağaçları değil, canlıları, verimli toprakları ve yerleşim bölgelerini de tehdit ediyor" diye konuştu.

'BUNUN ADI BÜYÜK İHANETTİR'

Akademik verilerin 2025 yılının daha sıcak geçeceğini gösterdiğini belirten Erdoğan, "Yaz aylarına girdiğimiz şu dönemde 3 kritik notanın altını çizmek istiyorum. Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem düşükse, rüzgar kuvvetliyse ormanın yakınında, açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davettir. Bunun adı büyük bir ihanettir" ifadelerini kullandı.

İktidarları dönemindeki orman varlığının artışına da dikkat çeken Erdoğan, "20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını mutlaka yapıyoruz. Yangınlardan sonra dolaşıma sokulan fotoğrafların çoğu dezenformasyon amaçlı propagandadır" dedi.

Toprağına sahip çıkmak isteyen vatandaşların da her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Erdoğan, "Son 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin 27 aileye ve 232 kooperatife 35 milyar TL büyüklüğünde kredi ve hibe desteği sağladık. Bu yıl 12 bin ailemize 2.6 milyar TL tutarında katkı veriyoruz. Son tarım şurasında yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve inşallah her birini uygulamaya alacak" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE BELEDİYELERİ İŞARET ETTİ

Orman yangınlarıyla mücadelede görevin yalnızca hükümete düşmediğini kaydeden Erdoğan "Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Son dönemde birçok felaketin yerel yönetimlerin sorumluluğundaki kırsal alanda başlayıp, ormanlık alana sirayet ettiği gerçektir. Çoğu belediyede bu konuda olması gereken düzeyde bir bilinç, hazırlık ve yatırım mevcut değildir. Bütçenin kısıtlılığı bu tezin geçerli olmadığını çok net görüyoruz. Aynı durum depreme hazırlıkta da söz konusudur. Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın kritik kalemlerden kat be kat fazlası olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede son 23 yılda yaşanan gelişmeleri ise şöyle anlattı:

"Son 23 yılda orman yangılarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kat ettik. Sahip olduğumuz teknoloji ve insan kaynağımızla ekipmanlarımızla, hava ve kara gücümüzle bu alanda büyük başarılara imza attık. 2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükselttik.

14 İHA ve 184’ü akıllı, 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerimizle yangınları erkenden tespit ediyor ve anında müdahale ediyoruz. Bu yıl 1 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde 1600 noktada kara araçlarımızı, 58 noktada hava araçlarımızı konuşlandırmaya başladık. Dozerlerimiz, ikbal araçlarımız ve yer ekiplerimiz en zorlu arazi şartlarında 7/24 göreve hazır vaziyette bekliyor. 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracımız vardı. Bugün bu araçlarımızın sayısını 1786’ya çıkardık."

Kaynak: Haber Merkezi