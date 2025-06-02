Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerjide 'Tarihi Adım' Diyerek Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 30’uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası açılışına bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

Etkinliklerin Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere bölge halklarına hayırlı olması dileklerini ileten Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye'nin ilişkisinin her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü şekilde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

İki ülke arasında enerjide birçok başarıya imza atıldığını belirten Erdoğan, küresel jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliği alanında Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Erdoğan, “Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor. Mart ayında açılışını yaptığımız Iğdır-Nahçıvan boru hattı, yıllara ve başarılara dayanan enerji işbirliğimizin en yeni örneğini teşkil etmiştir. Hattın faaliyete geçmesi, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini kuvvetlendirmiş ve bizi beraber daha güçlü kılmıştır. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantımızın artırılması, bizler için stratejik önemdeki bir diğer projedir” dedi.

‘TARİHİ ADIM’ DİYEREK DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Nahçıvan ve Türkiye-Gürcistan enterkoneksiyon kapasitelerinin genişletilmesi çağrısında bulunarak, tarihi projeye ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye-Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeni bir elektrik enterkoneksiyon hattı tesisi maksadıyla 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticaretine Yönelik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bölgemizin enerji güvenliği ve refahı açısından bir diğer tarihi adımı teşkil eden bu projeyi de inşallah en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz."

İŞBİRLİĞİ VURGUSU YAPTI

Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanında yeni projeler için büyük potansiyel olduğunu belirttiği açıklamasında, "Uzun yıllardır hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya önemli hacimlerde gaz tedarik eden Azerbaycan'ın, dünya enerji piyasasındaki bu stratejik rolünün özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürde önemi çok büyüktür. Önümüzdeki dönemde Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmemiz için önemli bir fırsat bulunuyor. Bu proje hem tedarik yollarının çeşitlendirilmesine hem de bölgesel refaha katkıda bulunacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA