Numan Kurtulmuş'tan İYİ Parti Ziyareti Sonrası Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi öncesi siyasi partileri tek tek ziyaret etti. Bu sabah DEM Parti’yi ziyaret eden Numan Kurtulmuş’un ikinci ziyaret ettiği parti ise İYİ Parti oldu.

İKİ İSİMDEN DE 'OLUMLU' MESAJ

Ziyaret sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile ortak bir basın açıklaması yapan Numan Kurtulmuş ve Dervişoğlu görüşmenin olumlu geçtiği mesajını verdi.

'DEMOKRASİYE KATKIDIR'

Numan Kurtulmuş şunları söyledi: Bugün siyasi partilerimi ziyaretlere devam ediyoruz. Farklı görüşlerin buluşması demokrasiye katkıdır. Türkiye’nin güncel meseleleri üzerinde, devam edecek ‘Terörsüz Türkiye’nin oluşturulması bağlamında görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Bu görüşmeyi olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum.

'OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU'

Görüşmeyi değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise şunları söyledi: Hem Türkiye’nin meseleleri hem de önümüz dönem TBMM’nin daha etkin çalışma yöntemlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı, olumlu bir görüşme oldu. Kendisine başarılar diliyorum. Bu yarışın sonucu şimdiden belli gibi görünüyor.

DEM PARTİ’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu sabah DEM Parti'yi ziyaret etmişti. Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya gelmişti. Kurtulmuş'a AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer de eşlik etmişti.

Ziyaret sonrasında açıklamalar yapan Kurtulmuş, ‘Yapıcı bir müzakere imkanı bulduk. İmralı'dan gelen açıklamaların ardından mesele TBMM'de konuşulacak noktaya gelmiştir. Tarihi fırsat değerlendirilmeli’ demişti.

'TARİHİ FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ'

Kurtulmuş şunları söylemişti: Yapıcı bir müzakere imkanı bulduk. Ümit ederim ki TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Titiz bir ön hazırlık gerçekleştireceğiz. Meclis Başkanlığı seçimi dolayısıyla diğer partilere yapacağımız ziyaretlerle bu meselenin geneliyle ilgili görüşmede bulunacağız. İmralı'dan gelen açıklamaların ardından mesele TBMM'de konuşulacak noktaya gelmiştir. Bu sürecin sonlandırılması için tarihi fırsat değerlendirilmeli.

Kaynak: Haber Merkezi