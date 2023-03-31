İYİ Parti'ye saldırıdan saatler sonra Erdoğan: 'Bunları 14 Mayıs'ta Cudi'ye gömmeye var mıyız?'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

İYİ Parti'ye yönelik silahlı saldırının hemen ardından yine muhalefeti tehdit eden Erdoğan, "Bunların demokrasi ile bir alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele. Bunları 14 Mayıs'ta Cudi'ye Besler Deresi'ne gömmeye var mıyız?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Çıkmışlar, Erdoğan aday olamaz. Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? AYM'ye gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Bunların AYM'nin daha önce ne karar verdiğinden de haberleri yok. Bunlar ne anayasa bilir ne yasa bilir. Bunların demokrasi ile bir alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele. Bunları 14 Mayıs'ta Cudi'ye Besler Deresi'ne gömmeye var mıyız?

Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek bunlar şehit etmediler mi? Şu an içeride değil mi? Şu an söz veriyorlar kapalı kapılar ardında şunu da bunu da kurtaracağız diye. Bay Bay Kemal. Bu millet sana izin vermeyecek.

Sen zaten hayatında bu millete en ufak bir hizmet veremedin ki. Muhalefetin tek vaadi, ülkeyi eski günlerine geri götürmek. CHP'nin gaz yağı kuyruklarını nasıl gerçekleştirdiğini biliyorsunuz değil mi? Bunlar hep CHP'nin döneminde. Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi yarım asır öncesine götürmeye gücü yetmeyecektir."