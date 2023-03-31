İYİ Parti'ye silahlı saldırı: Bakan Soylu'dan 'provokasyon' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı ile ilgili “İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur” dedi.

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İYİ Parti'ye silahlı saldırı: Bakan Soylu'dan 'provokasyon' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Soylu, “İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur” dedi.
Soylu devamında, “Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır” diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamada; "Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü küfür hakaret bana yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Gece saatlerinde yapılan saldırıda yaralıların olmadığı bildirilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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