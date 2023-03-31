Bülent Arınç’tan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı hakkında itidal çağrısı

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul Merter’de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya siyaset dünyasından tepkiler art arda geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı AKP'li Bülent Arınç, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arınç; "Seçimin yaklaştığı bugünlerde belirli odaklarca kasıtlı olarak yapılması muhtemel provokasyonlara ve kışkırtmalara karşı tüm siyasileri ve vatandaşlarımızı itidale davet ediyorum" ifadeleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu.

Bülent Arınç'ın açıklaması şöyle oldu:

"SİYASİLERİ VE VATANDAŞLARIMIZI İTİDALE DAVET EDİYORUM"

"Seçim propaganda sürecinin ve seçimin sağlıklı bir şekilde son bulmasını ve her seçimde olduğu gibi sonunda kazananın millet iradesi ve aziz milletimiz olmasını temenni ediyorum.

Seçimin yaklaştığı bugünlerde belirli odaklarca kasıtlı olarak yapılması muhtemel provokasyonlara ve kışkırtmalara karşı tüm siyasileri ve vatandaşlarımızı itidale davet ediyorum.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı kınıyor, Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in şahsında tüm İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem