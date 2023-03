Akşener Erdoğan’a seslendi: Beni korkutacak adam anasından doğmadı

İstanbul Merter’de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlandığı bildirildi.

Gazeteci Aytunç Erkin, Twitter hesabından, kurşunlanan binanın fotoğrafını paylaştı. Erkin, “Merter’deki binada polis incelemelerde bulunuyor” dedi.

Gerçek Gündem'in İYİ Parti kaynaklarından öğrendiklerine göre, saldırı dün gece saatlerinde gerçekleşti. Yol üzerinden bir el ateş edildi, cama isabet eden kurşun bina içerisinde sandalyeye saplandı.

MERAL AKŞENER: BİR ERKEK SİYASETÇİYE YAPILMAYAN HER TÜRLÜ KÜFÜR HAKARET BANA YAPILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamada; "Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü küfür hakaret bana yapıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da İYİ Parti İstanbul İl binasına giderek Meral Akşener'e desteklerini iletti.

İYİ Parti İstanbul İl Binanın önünden açıklamada bulunan Akşener'in sözleri şöyle oldu:

"BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA DEDİ, PARTİMİZİN İSTANBUL İL BİNASI 2 YERİNDEN KURŞULANDI"

"Seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem ama Cumhurbaşkanı böyle olmaz, Recep Bey’in tehdidi ile partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dedi ki bana bunlar iyi günlerin, linçe uğradım, evim basıldı, bu defa beni kendinle uğraştırma dedi; partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerinden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulması kabul edilemez.

"AKŞENER'İ KORKUTACAK ADAM ANASINDAN DOĞMADI"

"Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey. Cenab-ı Hak’tan başka kimseden korkmam. Evim basıldı beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Aziz milletim, bu ucube sistem süremez. Bugün bana, yarın size. 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz, bu pis sistemi bitireceksiniz. Yanımda Ekrem başkan var. Seçimi iptal ettiler. Ben milletime güveniyorum."

"KADIN KARDEŞLERİM SİZLERE SESLENİYORUM"

"Kadın kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Erkek siyasetçilere yapılmayan iğrençlik bana yapıldı. Eğer bu zulmün bitmesini istiyorsanız 14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, İYİ Parti’yi birinci parti yapacaksınız. Işıklar söndüğünde evinden işe nasıl gidildiğini biliyorum. Bir lokantada yalnız yemek yiyorsanız başınıza neler geldiğinizi biliyorum.

Recep bey size sesleniyorum. Devri iktidarınızda başıma gelmeyen kalmadı. 14 Mayıs’tan sonra iftiralar, hakaretler bitecek. Etrafındaki yalaka tayfa yerine bize bağırmaya tercih ediyor.”

AKP: SALDIRI DERİN ŞEKİLDE BİZİ ÜZDÜ

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde açıklamalarda bulundu. "Saldırı derin şekilde bizi üzdü" diyen Kabaktepe'nin açıklaması şöyle:

"Üzdü kelimesi az kalıyor. demokrasi hayatımızın varlığının göstergesi olan partilerimize bu saldırıyı kınıyoruz. Meral hanıma geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür şiddet olaylaırnın karşısında durmayı başarabilmemiz lazım. Kısa sürede bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunacağına inanıyorum. Biz her zaman hep birlikte bu tip hain saldırıyı gerçekleştirenlere karşı durmaya devam edeceğiz."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İYİ Parti İstanbul İl Binası'na yapılan saldırı hakkında İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

LİDERLERDEN SALDIRI TEPKİSİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" diye yazdı.

Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı.



Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey!



Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel! — Meral Akşener (@meral_aksener) March 31, 2023

Aynı dakikalarda paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Az önce Sayın @meral_aksener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Az önce Sayın @meral_aksener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 31, 2023

ERDOĞAN, AKŞENER'İ TEHDİT ETMİŞ "BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA" DEMİŞTİ

İYİ Parti'ye yapılan saldırı sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i tehdit eden sözlerini getirdi.

Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası atılan temeller üzerinden kendisini eleştiren Akşener'i hedef alarak "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" demişti.

"HER ŞEYE RAĞMEN YILMAYACAĞIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırı üzerine, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, ‘beni kendinle uğraştırma’ tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız” açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak saldırı ile ilgili olarak geçmiş olsun dileğini ve dayanışma mesajını iletti.

Kaynak: Gerçek Gündem