İYİ Parti'ye silahlı saldırıyı kınayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Meral Akşener'i suçladı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyı kınayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Meral Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmesinin provokasyon olduğunu ileri sürdü.

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İYİ Parti'ye silahlı saldırıyı kınayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Meral Akşener'i suçladı

GERÇEK GÜNDEM /

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Çelik, Akşener'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesinin provokasyon olduğunu ileri sürdü.

AKP'li Ömer Çelik, "Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır" diye konuştu.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle oldu:

"İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz.

Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır.

Sayın Akşener’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz."

 
 
 
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