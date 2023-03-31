İçerde yaşananları anlattı: Muharrem İnce neden öfkelendi?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Affını isteyen üç bakan… İnce neden sinirlendi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki gün önceki görüşmesi üzerine yaşananlara dikkat çekti.

Ankara’da iki ay önce yapılan toplantıya dikkat çeken Erkin, İnce’nin neden sinirlendiğini anlattı.

İşte o yazının öne çıkan kısımları:

6 Mart akşamı Bakanlar Kurulu toplandı ve Erdoğan bakanlara dedi ki: “Herkesi milletvekili adayı olarak görmek istiyorum. Buna itirazı olan var mı?” Toplantıda üç isim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'un Erdoğan'dan aflarını istedikleri öne sürüldü. Ancak şu cümleyi de eklediler: “Görev verirseniz kabul ederiz.” Ancak… “Af” istendi. Erdoğan ise 22 Mart'ta, 17 bakanın da vekil olacağını açıkladı ve “affa” sıcak bakmadı.

Dün… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin görüşmesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili kulislere baktım. Birincisi şu: Kamuoyunda, CHP ve Memleket tabanında, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye “teklifle” geleceği beklentisiydi. Ancak… İnce'ye yakın önemli bir isim dedi ki: “Kemal Bey'in daha önce yaptığı açıklamalara baktığımızda bunun bir ‘nezaket ziyareti' olacağı anlaşılmıştı. Beklentimiz yoktu.” İki ismin görüşmesinde de ittifak, adaylık gibi konuların gündeme gelmediğini yapılan açıklamalardan öğrendik. Hatta ikili görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye “Siz benden daha eski CHP'lisiniz, mecliste odalarımız yan yanaydı” dediği de söylendi. Peki görüşme sonrasında ne oldu?

CHP liderinin “Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz” cümlesinin ardından İnce'nin yaptığı “sert açıklamalar” ve “Hoş geldiniz- güle güle” sözü tartışıldı. Memleket Partisi kaynakları, “Görüşmede geçmeyen Halil İbrahim sofrasının aşağıda, kameralar karşısında Kemal Bey tarafından dile getirilmesi Muharrem Bey'i sinirlendirdi. Bu konuyu yukarıda neden gündeme getirmediği konusunda rahatsızlık duydu. Bunu da yakın çevresiyle paylaştı” bilgisini verdiler. Anlaşılan o ki; İnce, “Hoş geldiniz- güle güle” cümlesini de “sinirle” söyledi. Bu arada kulislerde gezerken iki ay önce yapılan bir toplantının bilgisine ulaştım.

İki ay önce Ankara'da yapılan toplantı

Dün… Öğlen saatlerinde Muharrem İnce partisinin kurmaylarıyla görüştü, toplantı yaptı. Bakalım birkaç gün içinde ne çıkacak! Bir CHP'li kurmayın “İnce'nin CHP için ‘FETÖ ve PKK'yla hareket ediyor' imasında bulunması, ‘hoş geldiniz-güle güle' cümlesi çok ayıp oldu” değerlendirmesi şimdilik kapıların sert bir şekilde kapandığını anlatıyor.