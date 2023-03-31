CHP'de Candan Erçetin'in adaylığı: İtirazlar geldi

Milletvekili aday adaylığı başvuruları tamamlanan partilerde 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek listelere dair hummalı çalışma devam ediyor. Sanat dünyasından iş dünyasına, akademiden sivil toplum örgütlerine kadar farklı alanlarda çalışmalar üretenler siyaset sahnesine atılmak için adaylıkların netleşmesini bekliyor.

Bir önceki seçime göre aday adaylığı başvurusunu ikiye katlayan ve 3 bin 500’ün üzerinde adaylık başvurusu alan CHP’de milletvekilliği listelerine dair son sözü partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek. Aday adaylığı başvurusu kamuoyuna yansıyan bazı isimlere dair itirazlar ise bu süreçte kayda geçiyor.

CHP GENEL MERKEZİ’NDE ERÇETİN’İN KIRKLARELİ’DEN ADAY GÖSTERİLMESİNE İTİRAZ

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında sanatçı Candan Erçetin de yer aldı. Erçetin'in Kırklareli’nden adaylık başvurusu yapmasının ardından parti içerisinde çok sayıda itiraz kayda geçti. 14 Mayıs’taki seçimlerde 3 milletvekili çıkaracak olan kenti parlamentoda hali hazırda 2 CHP, 1 de AKP milletvekili temsil ediyor.

Lüleburgaz doğumlu olan Erçetin’in Kırklareli’nden adaylığına karşı olan çok sayıda parti örgütü temsilcisi genel başkan yardımcılarına bu itirazlarını iletti. CHP Genel Merkezi’ne gelerek Erçetin’in Kırklareli yerine İstanbul gibi daha merkezi bir yerden aday gösterilmesini talep edenlerin yanı sıra parti kurmaylarını telefonla arayarak Erçetin’in başka bir bölgeden aday gösterilmesi gerektiğini ifade edenler oldu.

İtirazların merkezinde çevre örgütlerinin temsilcileri yer aldı. Kentin çok sayıda çevre sorunu olduğunu belirten temsilcilere göre bu konuda adım atacak isimlerin kenti Meclis’te temsil etmesi gerekiyor.

"TALEPLER ANLAŞILIR, ERÇETİN BAŞKA BİR YERDEN ADAY GÖSTERİLEBİLİR"

Her seçim öncesi kamuoyunda gündeme gelen isimlere karşı itirazların kayda geçtiğini belirten CHP’li kurmaylar ise özellikle Kırklareli’nin vekil sayısının az olması nedeniyle bu itirazların daha görünür olduğu görüşünde. Kırklareli’nin kendine özgü sorun ve taleplerini Meclis’te dile getirecek temsilci taleplerinin anlaşılır olduğunu savunan CHP’liler Erçetin’in başka bir kentten aday gösterilebileceğini ifade etti.