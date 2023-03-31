Aziz Yıldırım'a bakanlık teklifi iddiası: 'Sizden iyi kimse yapamaz'

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a “Spor Bakanı ol” teklifi götürüldüğü iddia edildi.

Fotospor’da yer alan habere göre, Millet İttifakı adına Aziz Yıldırım'la görüşen aracılar, "Milletvekili adayı olma. Siyaset üstü kişiliğini koru. Ancak Millet İttifakının ortak kararı her konuda konusunun uzmanlarını göreve getirmek. Bu plan çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor. Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Yıldırım’ın ise olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aziz Yıldırım'a tam 11 yıl önce, "Türkiye'de sizden iyi kimse spor bakanlığı yapamaz" dediği de aktarıldı.

2012 yılının Eylül ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yardımcısı Gürsel Tekin ve parti yetkilileri, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiğılı ile sarı-lacivertli yöneticiler bir araya gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de sizden iyi kimse spor bakanlığı yapamaz" sözlerini bu toplantıda herkesin önünde söylediği öne sürüldü.