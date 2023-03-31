İYİ Parti kulisleri: "Ağıralioğlu birden fazla dala oynuyor, asıl planı şu..."

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert söylemlerde bulunan İYİ Partili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinden istifa etmesinin ardından kulislerde konuşulanları aktardı.

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İYİ Parti kulisleri: "Ağıralioğlu birden fazla dala oynuyor, asıl planı şu..."

Barış Pehlivan, uzun süre önce, “Binali Yıldırım, altılı masayı dağıtmak için görevlendirildi. Hatta İYİ Parti’den iki isimle görüşmeler yapıyor. İddia edilen o isimlerden biri de Yavuz Ağıralioğlu idi” iddiasını duyduğunu ancak teyit ettiremediğini ifade etti. Pehlivan, Ağıralioğlu’nun istifasının ardından İYİ Parti’den isimlerle görüştü. Pehlivan’ın aktardığına göre, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yakın çalışma arkadaşlarından biri şunları söyledi:

“AKP’li Faruk Çelik’in ‘Yavuz Bey yapacağı bütün eleştirileri yaptı, artık icraat zamanı’ sözüne dikkat kesilin. Sonra Ağıralioğlu’nun Hasan Doğan’la ve Fahrettin Altun’un bir yardımcısıyla diyaloglarını araştırın, bakın neler çıkar...

Eğer arzuladığı gibi genel başkan yardımcılığı görevi verilseydi, bu istifa gerçekleşmezdi. Ama bence asıl planı şu: İktidar seçimi kaybederse, Mustafa Destici artık BBP Genel Başkanı olarak kalmaz. Ağıralioğlu da hep hayal ettiği gibi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun koltuğuna oturur. Görülüyor ki birden fazla dala oynuyor.”

Pehlivan, söz konusu iddiaları sormak için aradığı Ağıralioğlu’nun ise “Söyleyeceklerimi paylaştım. Yeni bir şey söylemenin lüzumu da yok sanki. Mazur görün, süreci izlemeye çalışıyorum” yanıtını verdiğini iletti.

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