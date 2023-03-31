Ekonomist Selçuk Geçer siyasete giriyor: İşte aday olduğu parti

Tespit ve tahminleriyle dikkatle takip edilen ünlü ekonomist Selçuk Geçer 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

SELÇUK GEÇER HANGİ PARTİDEN ADAY

Konu hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Geçer, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset için değil, HALK için ADAYIM

Haklarımızı sonuna kadar almak için ADAYIM

İşçi, Çiftçi, Emekli, Memur için ADAYIM

Kadınlar, Gençler, Çocuklar, Öğrenciler, Eşit Haklar için ADAYIM

Halkın partisi ;

CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN ADAYIM"