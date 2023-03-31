Ekonomist Selçuk Geçer siyasete giriyor: İşte aday olduğu parti

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer de milletvekili aday adayı oldu. Geçer, "İşçi, çiftçi, emekli, memur için adayım" ifadelerini kullanarak gelişmeyi paylaştı. Peki Selçuk Geçer hangi partiden milletvekili aday adayı oldu? İşte ayrıntılar...

Ekonomist Selçuk Geçer siyasete giriyor: İşte aday olduğu parti

Tespit ve tahminleriyle dikkatle takip edilen ünlü ekonomist Selçuk Geçer 14 Mayıs  seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

SELÇUK GEÇER HANGİ PARTİDEN ADAY

Konu hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Geçer, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset için değil, HALK için ADAYIM

Haklarımızı sonuna kadar almak için ADAYIM

İşçi, Çiftçi, Emekli, Memur için ADAYIM

Kadınlar, Gençler, Çocuklar, Öğrenciler, Eşit Haklar için ADAYIM

Halkın partisi ;
CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN ADAYIM" 

Ekonomist Selçuk Geçer siyasete giriyor: İşte aday olduğu parti - Resim : 1

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