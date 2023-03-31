Ekonomist Selçuk Geçer siyasete giriyor: İşte aday olduğu parti
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer de milletvekili aday adayı oldu. Geçer, "İşçi, çiftçi, emekli, memur için adayım" ifadelerini kullanarak gelişmeyi paylaştı. Peki Selçuk Geçer hangi partiden milletvekili aday adayı oldu? İşte ayrıntılar...
Tespit ve tahminleriyle dikkatle takip edilen ünlü ekonomist Selçuk Geçer 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.
SELÇUK GEÇER HANGİ PARTİDEN ADAY
Konu hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Geçer, şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset için değil, HALK için ADAYIM
Haklarımızı sonuna kadar almak için ADAYIM
İşçi, Çiftçi, Emekli, Memur için ADAYIM
Kadınlar, Gençler, Çocuklar, Öğrenciler, Eşit Haklar için ADAYIM
Halkın partisi ;
CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN ADAYIM"